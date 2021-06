Un tour tra arte e natura alla scoperta del Borgo di Arquà Petrarca

Ci immergeremo nella magica atmosfera del borgo medievale di Arquà Petrarca, dal fascino immutato nel tempo, alla scoperta dei luoghi che hanno ospitato gli ultimi anni di vita del Poeta toscano. Passeggeremo per le vie del borgo con il naso all’insù per ammirare preziosi dettagli, come un camino, una finestra, un affresco, che potrebbero sfuggire ad un visitatore frettoloso. Entreremo insieme nella casa del sommo vate, dove visse in compagnia della figlia, della nipotina e del genero. Ad impreziosire la mattinata ci sarà una degustazione del celebre Brodo di Arquà, liquore originario della piccola cittadina nato dall’infusione della giuggiola!

Per i più piccoli, non mancherà un tocco di leggenda che ci porterà al cospetto del monumento della Spada nella Roccia, facendoci rivivere le imprese dei cavalieri al tempo del Medioevo. Dopo un picnic al parco, la giornata proseguirà con la visita al Lavandeto di Arquà Petrarca dove potrete godere dello spettacolo della fioritura della lavanda, passeggiando tra i suoi filari fioriti. Vi racconteremo la storia del lavandeto, di come si coltivano e si curano le lavande, delle loro specie, dei colori, dei profumi e del processo di distillazione.

Difficoltà: facile

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese le famiglie con bambini piccoli.

Consigliamo un abbigliamento comodo e sportivo:

scarpe da ginnastica

k-way o poncho impermeabile

copricapo

occhiali da sole

zaino

pranzo al sacco

snack

acqua

medicine personali

crema solare

mascherina, gel disinfettante

Luogo di Ritrovo:

Il 19 giugno alle ore 9.40 parcheggio di Arquà Petrarca - Via Fontana 3, 35032 Arquà Petrarca PD

Parcheggio a pagamento (1,20 euro all’ora, 4 euro per 6 ore, 6 euro tutto il giorno)

Per chi viene da Venezia contattare: 340 6118758

Quota:

Adulti: 30 euro

Ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti: 20 euro

Bambini fino ai 5 anni: Gratis

La quota comprende:

n.1 Guida Turistica

n.1 Accompagnatore Turistico

Ingresso alla Casa di Petrarca

Ingresso con visita al Lavandeto di Arquà Petrarca

La quota non comprende:

trasporto

pranzo al sacco per picnic

Informazioni e contatti

Chi Accompagnerà:

Claudia Baldin - Guida Turistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

o via Whatsapp cell. Tel. 340 6118758

Tel. 349 5805310

Tramite messaggio su Facebook messenger.

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/9yca8upXh5Ygsfny8

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.

Chiusura Iscrizioni: entro le 18 del giorno di venerdì 18 giugno. L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...