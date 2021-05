Tour alla scoperta del fantasma di Lucrezia degli Obizzi

Lucrezia degli Obizzi, meglio conosciuta come il "fantasma del castello del Catajo" in realtà visse e concluse la sua vita nella città di Padova. Percorriamo insieme i suoi luoghi, dove visse in amore e letizia con suo marito, Pio Enea II degli Obizzi, ma anche dove fu brutalmente assassinata, divenendo il caso di cronaca nera del 1600. Chi la uccise? E perchè? Tour guidato, con.. sorpresa finale!

Domenica 9 maggio ore 19, appuntamento in Piazzetta s. Nicolò

Costo: 15 euro a persona, comprensivo di auricolari per il distanziamento sociale

Per info e prenotazioni: 347.3298411 oppure via mail: info@guidepadovaveneto.it.