Tra arti e storie alla scoperta del Portello, uscita culturale con laboratorio artistico per famiglie

L’Associazione Culturale Fantalica propone un pomeriggio all’insegna della scoperta dell’arte e delle bellezze del Portello e in particolare della sua antica Porta Cinquecentesca di ingresso alla città. Domenica 23 gennaio, ore 15.30, nel pomeriggio tutto è pensato per coinvolgere le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni in una visita-laboratorio che promuova la condivisione di un’esperienza tra adulti e bambini per sensibilizzare all’arte e allo straordinario patrimonio storico artistico della città.

Il progetto, dal titolo “Tra arti e storie” è sostenuto dal Comune di Padova-Consulta Quartiere 1 centro e vede la collaborazione delle associazioni Comitato Mura di Padova, Associazione Progetto Portello e le artiste Maria Panzuto e Marianna Cavaliere del progetto di Fantalica Art Factory Lab-La Casa delle Arti.

Durante l’attività le famiglie potranno visitare Porta Ognissanti sia all’esterno che all’interno con lo storico Fabio Bordignon, a seguire sarà previsto un laboratorio artistico a cura delle artiste Maria Panzuto e Marianna Cavaliere.

L’obiettivo sarà quello di avvicinare alla conoscenza storico artistica dell’area in modo coinvolgente e divertente, favorendo lo scambio di conoscenze e la condivisione di un’esperienza tra genitore e figlio.

Partecipazione

È necessaria la prenotazione: https://www.fantalica.com/event/tra-arti-e-storie-uscita-laboratorio-per-famiglie/

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di contenimento del virus Covid 19.

Informazioni

Associazione Culturale Fantalica

Telefono 049 2104096 - Mobile 348 3502269

https://portellosegreto.fantalica.com/

fantalica@fantalica.com

Info web

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/495947005474025

Foto articolo da evento Facebook https://www.facebook.com/events/495947005474025