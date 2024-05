Tra terme e poeti: il nuovo trekking euganeo

A maggio l'inaugurazione di questo trekking ideato e realizzato da Hike&Trek. Vivremo i Colli su percorsi inediti in piena primavera, con ospiti Regi Cusin e Toni Mazzetti.

Primo Giorno: Partendo dalla meravigliosa Villa Draghi a Montegrotto Terme, il nostro cammino ci porterà attraverso paesaggi mozzafiato. Immersi tra cave, boschi profumati, vigne rigogliose, laghetti sereni e fonti termali ristoratrici, le nostre gambe ci condurranno lungo il Monte Ceva, il Monte Calbarina e Piccolo, fino ad arrivare nel borgo del poeta: Arquà Petrarca. Durante questa giornata, saremo allietati da panorami ricchi di storia e racconti affascinanti. Scopriremo le vie termali, ville antiche, castelli e monasteri, camminando su sentieri comodi e divertenti, circondati da una vegetazione rigogliosa e avremo l'opportunità di fotografare alcune particolarità botaniche.

Secondo Giorno: Il nostro obiettivo sarà il rientro a Montegrotto, attraversando alcuni dei passaggi più iconici dei Colli. Dal pianoro del Mottolone, scenderemo verso Galzignagno e poi risaliremo verso la zona degli eremi. I nostri passi ci guideranno infine attraverso gli ultimi colli prima di raggiungere Villa Draghi, dove scenderemo i suoi scalini carichi di emozioni e ricordi indimenticabili vissuti in questi due giorni di avventura.



Le distanze e i dislivelli sono paragonabili in entrambe le giornate, su sentieri di sicura percorrenza (circa 20 km a giornata, con 800 m di dislivello). Nonostante lunghezza e dislivello, non è un trekking faticoso e adatto a chiunque è abituato a camminare per diverse ore al giorno.

Informazioni Pratiche:

Pernottamento: È possibile pernottare presso una struttura accogliente tra i Colli (vedi form).

Per esigenze particolari, scrivimi per organizzare al meglio la tua esperienza.

Per chi desidera partecipare solo a una giornata o preferisce non pernottare ad Arquà Petrarca, possiamo organizzare un transfer per il rientro a Montegrotto.

Costi:

Accompagnamento con guida: 25 euro a giornata.

Costi opzionali: pernotto, trasporti, cena e pranzi (verranno fatte alcune proposte concordate, ma è lasciata libera scelta agli escursionisti).

INFO SUL PERCORSO: