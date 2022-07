“Tracce di cinema al Bo”, visita guidata tematica all'università di Padova

Sulla scia di opere cinematografiche e audiovisive girate o ambientate nella storica sede dell'Ateneo patavino, “Tracce di cinema al Bo”, curato scientificamente dalle professoresse Farah Polato e Giulia Lavarone, offre percorsi guidati che permettono sia di documentare il patrimonio architettonico fissato dall'immagine che di attraversare gli immaginari simbolici riguardanti l'Università di Padova veicolati dalle narrazioni e rappresentazioni cinematografiche, in un'istanza di valorizzazione del patrimonio sia materiale che immateriale.

Mercoledì 20 luglio alle ore 15.30 e alle 17.30 Palazzo del Bo apre le sue porte alla visita guidata tematica sul filo rosso dei film, dei documentari e dei reportage girati nei suoi spazi, nei cortili, nelle aule e nel rettorato. La prenotazione è obbligatoria telefonando al Centro Prenotazioni (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17) 049.827.3939 o scrivendo a tour@unipd.it. La visita è aperta a tutti con un contributo simbolico di 3 euro destinato al restauro del patrimonio storico artistico del Palazzo, comprensivo sia di ingresso che di visita guidata, e ha come punto di incontro il Cortile Nuovo in via VIII febbraio 2 a Padova. Nell'attesa è possibile visitare anche il GaudeaMUS (Museo della Goliardia dell'Università di Padova) in compagnia della goliardia.

«Tracce di cinema al Bo è lo sviluppo dell'incontro promosso dall'Ufficio Public Engagement con una linea di ricerca multidisciplinare del Dipartimento dei Beni Culturali su cinema, territorio e turismo ora confluita nella denominazione di CINELANDS – dice Farah Polato. Mi piace ricordare, come antecedente, la collaborazione attivata in occasione della Notte della Ricerca del 2015, quando è stato presentato alla cittadinanza un tour nelle location cinematografiche del centro di Padova che includeva anche una tappa all'esterno di Palazzo Bo e una in via dell'Accademia, dove è posta la targa che ricorda l'elogio dell'Università di Padova contenuto ne La bisbetica domata. L'apprezzamento e l'interesse suscitati ci ha sollecitati – continua Polato – a rinnovare l'esperienza anche nelle edizioni successive della manifestazione. Il tour raccoglieva nella sua ideazione i risultati di un progetto interdisciplinare del 2014, finanziato sui programmi FSE-Regione Veneto, che esplorava le potenzialità in termini turistici dei film e delle serie televisive, un ambito che allora in Italia era ancora poco studiato. Oltre all'impatto economico, guardava anche alle valenze culturali di questo intreccio, comprensivo della necessità di una divulgazione della conoscenza del cinema come parte integrante del patrimonio culturale».

«Nell'ambito di quel progetto – sottolinea Giulia Lavarone – abbiamo avuto l'occasione di constatare quanti film e serie televisive fossero stati girati o ambientati a Padova e anche, nello specifico, all'interno della sua Università. Si è così attivato un dialogo con l'Ufficio Public Engagement che organizza una serie di visite tematiche a Palazzo Bo, ed è nata l'idea di Tracce di cinema. I testi e l'itinerario della visita sono stati sviluppati da studentesse del DAMS che hanno avuto modo, negli anni, di acquisire la consapevolezza di come i film e le serie televisive non costituiscano solo un veicolo per promuovere un patrimonio culturale "altro" agli occhi dei turisti, ma come essi stessi facciano parte, a tutti gli effetti, del patrimonio culturale immateriale di un territorio. Alla base dell'iniziativa – conclude Lavarone – c'è dunque anche la volontà di far conoscere questo patrimonio tanto ai turisti, quanto agli stessi residenti».

L’iniziativa è curata da studentesse, studenti e tirocinanti del Progetto StageVisitUniPD (Ufficio Public engagement - ACOM), con il supporto del Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica dell’Ateneo.

