Tracce: le foto dei negozi storici, la visita guidata alla mostra di Adriano Cassin al San Gaetano

Giovedì 27 ottobre 2022, alle ore 14 al Centro Culturale Altinate San Gaetano si terrà la visita guidata della mostra Tracce del fotografo Adriano Cassin, presente all’interno del circuito espositivo della quarta edizione di Photo Open Up, il Festival Internazionale di Fotografia di Padova.

La visita, organizzata da Photo Open Up con la collaborazione di Confesercenti del Veneto Centrale e la Fondazione dei Negozi Storici di Padova e Provincia, sarà tenuta alla presenza dell’autore, Adriano Cassin e coinvolgerà i commercianti dei negozi storici della città di Padova.

All’esposizione fotografica saranno esposti ventitré ritratti provenienti dal reportage Essere Padova iniziato nel maggio 2020, subito dopo il lockdown: Drogheria Preti, Bar all’Università da Mario, Colorificio Savna, Enoteca da Severino, Cappelleria Zin & De Lucia, Gelateria Panciera, La Cornice, Laboratorio Orafo Gallina, Eliotoni, La Pagoda, Pasticceria Wiennese, Caffetteria Manin, Pasticceria Tadiotto, Libreria Progetto, Mercerie al Salone, Tindaci, Panificio Alla Rosa, Pasticceria Breda, Farmacia al Leon d’Oro, Il Ventitré, Gabbia Dischi, La Moscheta e Ottica Verdi.

Adriano Cassin dichiara: «Sono felice di aver ritratto alcune delle attività che hanno fatto la storia del centro cittadino, superando i quarant’anni di attività. Spero che queste meravigliose botteghe storiche, continuino a regalarci passione e passato ancora per tanto tempo e che possano invecchiare e prosperare, immerse nella grande bellezza dell’ Urbs Picta, trovando il modo d’esistere, magari per sempre».

Il tour esperienziale sabato 29 ottobre

Il viaggio nel passato proseguirà sabato 29 ottobre dalle 17.30 alle 19.30 per le vie del centro storico, con un tour esperienziale all’interno delle botteghe che hanno aderito al progetto.

Presenti all’evento il delegato Confesercenti Matteo Crosera che afferma: «I negozi storici rappresentano un pezzo dell’identità commerciale dell’originario tessuto economico cittadino, che vive ancora nel presente.

Sono delle realtà commerciali e culturali insieme, rappresentano infatti un patrimonio da valorizzare e preservare, perché i soli capaci di rendere unico, riconoscibile e memorabile il contesto cittadino, commerciale e non».

Daniele Bettella, Presidente della Fondazione dei Negozi Storici di Padova e titolare della Drogheria Preti aggiunge: «Lavorare con passione e dedizione ed assicurare alla clientela la continuità dell’offerta commerciale, sono due elementi indispensabili per far diventare i nostri negozi un “negozio storico”. I negozi di vicinato, ancora di più quelli storici che da anni vivono il quartiere e la città, sono parte integrante della vita socio-culturale della città stessa e per questo hanno un valore anche in termini di sicurezza e qualità della vita.

Auspico altresì che i nostri colleghi “giovani”, con la stessa passione e dedizione, possano avere le opportunità necessarie ad arrivare al prestigioso traguardo dei 40 anni».

Foto articolo da comunicato stampa - Drogheria Preti Daniele Bettella ©Adriano Cassin