"Il traghettatore", presentazione del libro di Annalisa Menin a palazzo Moroni

Martedì 15 giugno alle ore 18 in sala Anziani – Palazzo Moroni. in collaborazione con “La Fiera delle Parole”, appuntamento con la presentazione del volume "Il traghettatore" di Annalisa Menin.

L’autrice dialogherà con Nicolò Menniti Ippolito.

“Sono tutti felici gli altri?

Oppure siamo tutti cuori in transito, in perenne movimento?”

Annalisa Menin, scrittrice e imprenditrice esperta di Branding e Comunicazione, dopo il successo di Il mio ultimo anno a New York, torna con un nuovo e appassionante romanzo.

Il Traghettatore, attraverso la voce di Anna, protagonista e alterego letterario di Annalisa, racconta una storia di rinascita, romantica e inaspettata. Si tratta di una storia vera, ricca di sentimenti positivi, raccontata con un tono leggero e frizzante, che rappresenta il grido corale e sincero di insopprimibile fiducia nella vita, fonte certa di ispirazione per tutti coloro che, come Annalisa, almeno una volta nella vita hanno provato cosa vuol dire perdere tutto, tranne la speranza di ricominciare.

Anna Venier ha 33 anni, è di Venezia e vive a New York da 10 anni. Coraggiosa, determinata e intraprendente, la sua vita è costellata di alti e bassi. L’ultimo, il più devastante di tutti, è stata la morte del suo amatissimo marito Marco. A tre anni dal terribile lutto, Anna ha deciso che è arrivato il momento di rimettersi in gioco, anche sul piano sentimentale... Ma la famosa dating scene newyorchese è tutto tranne che semplice, costellata com’è di uomini che appaiono e scompaiono alla velocità della luce. E poi, che relazione cercare quando si è già vissuto il grande amore? Tra primi appuntamenti finiti male, brunch con le amiche e telefonate notturne con Ale, la sua confidente, ecco arrivare l’idea giusta: cercare un Traghettatore – qualcuno che le dia un passaggio verso la nuova fase della sua vita, verso la nuova se stessa. Ma come trovare quello giusto? In un percorso fatto di grandi domande, entusiasmi e incertezze, Anna dovrà destreggiarsi tra papabili Traghettatori e un importante progetto di lavoro che potrebbe far decollare la sua carriera. Ma soprattutto, dovrà mettere a tacere la vocina interna che rema contro la sua felicità.

https://www.giunti.it/appuntamenti/annalisa-menin-presenta-il-traghettatore-appuntamento-a-padova

Foto articolo da comunicato stampa.

