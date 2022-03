La top runner Graziana Pè a Rubano per un evento dedicato al trail running

Pronti a correre? Per gli appassionati di trail running The North Face e lo store NonSoloSport hanno organizzato una giornata molto particolare.

L'evento

Sabato 2 aprile alle 9.30 a Rubano ci sarà la top runner Graziana Pè per una corsa a perdifiato. A quell'ora è previsto il ritrovo presso il negozio NonSoloSport di Sarmeola di Rubano, in via Sant'Antonio, e l'inizio della sessione di running è previsto alle 10. Durerà all'incirca un'ora e si dovrà mantenere il distanziamento, seguendo tutte le disposizioni anti-Covid. La partecipazione alla sessione è gratuita ma sarà necessario iscriversi tramite il sito internet. Il trail running è una particolare specialità di corsa che viene fatta nella natura, in un bosco, sulla spaggia, ovunque si stia all'aria aperta. E si tratta di una delle tante specialità in cui è campionessa Pè. Originaria di Brescia, ha cominciato ad appassionarsi alla corsa, proprio con il trail running, dopo i 32 anni e da quel momento non si è più fermata.