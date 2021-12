Passeggiata guidata e tramonto sul monte Santo di Lovertino

Noi già lo sappiamo che a Natale sgarrerai anche tu! Tra pandori, panettoni, cioccolatini e torroni… per non parlare di tutte le pietanze che occuperanno le nostre tavole! Ma si sa.. a Natale puoi! Noi però abbiamo già il piano per smaltire tutte queste calorie! Domenica 26 dicembre 2021 abbiamo organizzato una bella passeggiata fino alla croce del Monte Santo di Lovertino! E quando saremo lì, saremo avvolti dalla bellezza del tramonto. Da lì infatti si gode di un panorama mozzafiato!!

Il ritorno lo faremo respirando l’emozione del buio, fino a tornare al punto di partenza dove ci attenderà un the caldo (e qualche biscottino.. ma non troppi sennò la passeggiata non sarà servita a nulla!). Il tutto accompagnato da preziose perle raccontate dalla guida naturalistica Elena Bettio.

Dettaglio tour:

Ore 14.40: registrazione e punto di ritrovo presso il PARCHEGGIO VO VECCHIO, Piazza B. Santimaria

Ore 14.45-17.45: passeggiata e vista tramonto

Ore 18: conclusione con un the caldo

Lunghezza percorso: circuito ad anello di circa 8 km

Difficoltà: medio/facile

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Torcia per il ritorno

La tua bottiglietta d’acqua (se vuoi)

Costo:

Costo adulti: 12 euro cad.

Bambini dai 4 ai 14 anni: 5 euro cad.

Il prezzo comprende:

Guida per tutto il percorso del tour

The caldo e biscottini

Organizzazione tecnica

Nota bene:

L’intero evento si svolge all’esterno (non necessario gp)

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/tb1krXt31DSx2E3Y9.

Per ulteriori info, puoi mandare un messaggio whatsApp qui: https://wa.me/393454041017.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una nostra conferma scritta.