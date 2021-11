Un palco per il TDoR (Transgender Day of Remembrance), concerto di beneficenza al San Gaetano

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/s/un-palco-per-il-tdor/1250300332142496/

In occasione del ??????????? ??? ?? ??????????? (TDoR), celebrato annualmente il 20 novembre in ricordo delle vittime d'odio e pregiudizio anti-transgender, Coro Canone Inverso ha il piacere di invitarvi ad un ???????? ?? ???????????? unico, che si terrà all'?????????? ??? ??????? alle ore ??.?? del medesimo giorno.

Insieme a noi si esibiranno gli amici di ???? ????, formazione corale mista attiva sul territorio padovano già dal 2005 con ampio e variegato repertorio che spazia dalla musica popolare al pop, fino alla musica classica.

In aggiunta, avremo il piacere di ospitare ?????? ???????, musicista e compositore esperto di Body Percussion, il quale ci coinvolgerà in un'interessante esperienza.

Inoltre, ringraziamo già da ora la presenza del ???, Servizio Accoglienza Trans, il quale, attivo a Padova dal 2011 e nato dal Circolo Pink di Verona, si occupa di offrire ascolto, accoglienza e informazioni a tutte le persone transessuali, transgender e famiglie che ne hanno bisogno. Proprio a questa splendida istituzione, che durante la serata proporrà diversi interventi, sarà devoluto il ricavato del concerto, dunque non risparmiatevi;)

Per ultimo, ma non meno importante, ringraziamo il Comune di Padova e l'assessora Marta Nalin che, con grande disponibilità e cura, ci hanno concesso il patrocinio e l'uso della sala.

Se non volete perdervi questa bellissima occasione di ritrovo all'insegna della musica e del ricordo non esitate a prenotare il vostro posto tramite il seguente ????:

Chi avrà effettuato la prenotazione potrà presentarsi all'Auditorium il giorno stesso fra le 21.15 e le 21.30 munito di biglietto stampato o in versione digitale.

L'ingresso in sala, come da normativa attuale, è condizionato alla presentazione della certificazione verde Covid-19 - Green Pass (fatta eccezione per i minori di 12 anni). Vi ricordiamo che è possibile ottenere la certificazione anche a fronte dell'esecuzione di un tampone negativo nelle 48 ore precedenti allo spettacolo.

