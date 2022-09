Transito di frate Antonio, arriva il docufilm che ripercorre le tappe del corteo storico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Rinnovare l’emozione, il sentimento di devozione e l’identità antoniana così saldamente radicata nel territorio del camposampierese.

Questo è ciò che intende proporre il DocuFilm voluto dalla locale Pro Loco e realizzato in occasione della 4^ Rievocazione Storica del Transito di frate Antonio, svoltasi domenica 12 giugno 2022, la cui prima proiezione pubblica si svolgerà sabato 8 ottobre alle ore 18.30 al Teatro Ferrari di Camposampiero (PD).

Scarica la locandina della proiezione

Un evento che, a 59 anni di distanza dall’ultima celebrazione (dopo le edizioni del 1931, 1946 e 1963), ha coinvolto centinaia di volontari che hanno sfilato, rigorosamente a piedi e in costumi d’epoca, lungo le stesse vie che il francescano percorse con i confratelli nelle sue ultime ore terrene, prima di trovare la morte alle porte della città il 13 giugno 1231. Una sacra rappresentazione, organizzata in cinque diverse tappe, che ha lasciato una traccia indelebile in tutte le persone che vi hanno partecipato, segnando nel profondo il loro personale percorso di devozione.

Un’emozione collettiva che ora sarà possibile rivivere grazie alle immagini del DocuFilm prodotto dalla Pro Loco di Camposampiero che, attraverso le testimonianze dei tantissimi partecipanti, ripercorrerà i momenti salienti della rievocazione di giugno.

«Con questa prima proiezione – sottolinea Giampaolo Mistro quale Presidente della Pro Loco di Camposampiero – ricorderemo i momenti più importanti di un evento indimenticabile, che ha richiesto molti mesi di preparazione ed è stato reso possibile solo grazie ad una sinergia tra Istituzioni e associazioni mai vista prima. Sabato 8 ottobre sarà anche l’occasione per dire grazie a chi ha collaborato alla realizzazione di una manifestazione tanto complessa: i volontari, i Santuari Antoniani e le Pro Loco, senza dimenticare i tanti figuranti, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile. Siamo certi che assistere a questa proiezione sarà come ritrovarsi, tutti insieme, in cammino con il Santo».

Obiettivo dell’evento, infatti, era risvegliare nei partecipanti la capacità di farsi domande, riscoprendo il valore di un cammino comune e il territorio del camposampierese. Per questo gli organizzatori hanno optato per una rievocazione silenziosa, che ha dato vita ad un momento devozionale e religioso il cui profondo impatto emotivo ha saputo toccare anche i non credenti.

Emozioni che sarà possibile vivere, e rivivere, sabato 8 ottobre al Teatro Ferrari di Camposampiero (PD).

Per informazioni: info@prolococamposampiero.com

Info web

https://www.facebook.com/events/443769507730505/

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook