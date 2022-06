“Transito di Sant'Antonio”, rievocazione storica dell'ultimo viaggio terreno da Camposampiero all'Arcella

Sale l’attesa nel padovano per il ritorno, a 59 anni dall’ultima volta (dopo le edizioni del 1931, 1946 e 1963), della rievocazione storica dell’ultimo transito di frate Antonio da Camposampiero all’Arcella. L’appuntamento è per domenica 12 giugno quando centinaia di figuranti sfileranno, rigorosamente in costumi d’epoca, lungo le vie che il francescano percorse con i suoi confratelli nelle ultime ore prima di trovare la morte alle porte della città il 13 giugno 1231.

La sacra rappresentazione, organizzata in cinque diverse tappe, seguirà integralmente il tragitto originale percorso dal frate francescano, ovvero l’antica pista dei pellegrini (parallela all’attuale Statale del Santo e al percorso ciclo-pedonale Muson dei Sassi) lungo il graticolato romano che passa accanto ad antiche chiesette campestri. Questo perché è su questa strada che sorgevano gli ospedali: non luoghi di cura per malati, ma strutture in cui si poteva sperimentare la carità cristiana dei residenti impegnati ad alleviare la fatica e la fame di sconosciuti fratelli in viaggio, come nel caso di Antonio giunto ormai morente all’Arcella dopo essere partito da Camposampiero. Su queste strade si mosse infatti il piccolo gruppo di fraticelli e su esse si snoderà il lento corteo di persone, con a fianco mezzi d’epoca e un carro trainato da buoi, che ripeterà gesti e preghiere di quei tempi lontani. Nell’occasione si potrà anche ammirare la storica statua che raffigura Sant’Antonio e che solitamente viene esposta all’aperto in occasione della processione religiosa dall’Arcella alla Basilica di Sant'Antonio di Padova.

«Cammineremo tutti insieme, sulle vie percorse da frate Antonio nel suo ultimo viaggio terreno, per ricordare un episodio che ha profondamente segnato la religiosità del nostro territorio – sottolineano dalla Pro Loco di Camposampiero – Lo faremo anche per ringraziare il Santo protettore che abbiamo sentito vicino nella devastante epidemia che stiamo pian piano superando. Sarà quindi una giornata per conoscere tante realtà storiche, economiche e sociali del territorio che chiamiamo con unico nome, ovvero “il Camposampierese”».

Il programma

Sabato 11 giugno a Villa Campello

Dalle ore 16.30 alle 20: annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane.

Ore 20: banchetto propiziatorio a buffet con i figuranti.

Ore 21.45: spettacolo di fuoco a cura di Este Medievale

Domenica 12 giugno

Ore 5.45:ritrovo al Santuario della Visione di Camposampiero e formazione del corteo.

Ore 6: benedizione del carro trainato dai buoi alla presenza del Padre Guardiano, assieme ai parroci di San Pietro e Paolo e di San Marco, e saluto del Sindaco di Camposampiero Katia Maccarrone.

Ore 6.15: partenza del corteo dai Santuari Antoniani, per poi attraversare in serie Via Sant’Antonio, Via Nodari, Via Trento Trieste, Via Borgo Padova, Via Ippolito Nievo, Via G. La Pira, Via Piovega e Via Stradon.

Ore 8: arrivo alla Chiesa di San Michele delle Badesse. Poi breve sosta con saluto del parroco e del Sindaco di Borgoricco Alberto Stefani. Successivamente si proseguirà per Via Sant’Antonio, Via Olmo e Via Panigale.

Ore 10: arrivo alla Chiesetta di Panigale, poi sosta per ristoro con saluto del parroco e delle Autorità di Campodarsego. In seguito, si proseguirà per Via Panigale e Via Pioga.

Ore 12: arrivo a Villa Menini di Campodarsego con saluto della banda di Sant’Andrea di Campodarsego, del parroco e del Sindaco Valter Gallo.

Ore 12.30: Santa Messa.

Ore 13.15: pranzo medievale e ristoro per i figuranti con esposizione di prodotti tipici del territorio alla presenza del Touring Club Italiano.

Ore 15: ripartenza verso Via Bragni.

Ore 16.30: arrivo al Parco della Repubblica di Cadoneghe con saluto del parroco e del Sindaco Marco Schiesaro. Poi breve sosta.

Ore 17.45: Ripartenza da Via Donizetti verso Via Marconi in direzione Pontevigodarzere.

Ore 19: arrivo in Piazza Azzurri d'Italia a Padova percorrendo Via Pontevigodarzere, Via Ferrero, Via Leonati, Via Geremia, Via L. Benedetto, Via Saetta, Via L. Pierobon e Via C. Agostini.

Ore 20.30: il corteo proseguirà, come da tradizione, verso il Santuario dell'Arcella dove l’arrivo è previsto per le ore 21.

Durante gli intervalli e le soste previste, in collaborazione con i frati dei Santuari Antoniani, verranno ascoltati i testi dei sermoni di Sant’Antonio con breve monizione. Inoltre, per motivi di sicurezza, il pubblico e i fedeli non figuranti potranno liberamente seguire il corteo lungo il percorso non potendo però unirsi allo stesso durante la marcia.

Rievocazione storica dell’ultimo transito di frate Antonio

Con il patrocinio di: Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova e Comune di Camposampiero.

Organizzata da: Pro Loco di Camposampiero in collaborazione con il Convento Santuari Antoniani - Frati Minori conventuali, l’associazione culturale Palio dell’Arcella – Padova, la Parrocchia Santuari dell'Arcella, la Federazione dei Comuni del Camposampierese e i Comuni di Campodarsego, Borgoricco, Cadoneghe, Vigodarzere e San Giorgio delle Pertiche.

Enti e associazioni: Associazione Este Medievale, Terre Castelli Estensi, Pro Loco Borgoricco, Pro Loco di Campodarsego, Associazione Pro Loco Vigodarzere, Proloco Comunale di Massanzago, Proloco Villa del Conte, Nuova Pro Loco Este 2020, Pro Loco Cadoneghe, Proloco Piombinese, Consorzio del Graticolato Romano, Contrada San Giacomo di Monselice, Cineteca del Veneto e Fattoria Sociale Terra degli Asini.

Sponsor: BBC Roma, ETRA, Mengato, Mistro, Kione, S.A.V. Società Alluminio Veneto, Tiemme, Conte Arredamenti, Impresa 2000 Srl, Piera 1899, Beato Edoardo, Euganea Services e Luisetto Srl.

Info web

