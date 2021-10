La Transumanza, il ritorno: evento al Parco Frassanelle

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/360692059035245

" Vi ricordate la partenza per i pascoli alpini delle nostre pecore, ebbene stanno tornando.

. Venite a salutarle prima del lungo inverno. Ascolteremo storie ed aneddoti dai loro pastori.

Tutti i bambini che lo desiderano potranno entrare nel recinto accarezzarle, dar loro da mangiare e accompagnarle a pasturare sui prati di Parco Frassanelle.

Diventa un piccolo pastore ed impara a conoscere questi simpaticissimi animali così indispensabili per la nostra vita.

Attivo il punto ristoro dell'Az. Ag. Valle Madonnina.

Dalle 10 alle 20

Nessuna maggiorazione rispetto ai regolari biglietti d'ingresso.

INGRESSO PARCO

- adulti: euro 6

- bambini da 4 a 12 anni: euro 3

- bambini fino a 3 anni: gratis

- disabili con certificazione: gratis

- accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 3

INGRESSO PARCO + GROTTE + PIANTERRENO DELLA VILLA:

- adulti: euro 11

- bambini da 4 a 12 anni: euro 5,50

- bambini fino a 3 anni: gratis

- disabili con certificazione: gratis

- accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 5,50

INGRESSO PARCO + GROTTE + VILLA piano terreno e primo piano.:

- adulti: euro 13

- bambini da 4 a 12 anni: euro 6,50

- disabili con certificazione: gratis

- accompagnatore disabile non autosufficiente: euro 6,50

La Villa e le Grotte non sono agibili a chi ha disabilità motoria.

I cani possono accedere al guinzaglio al solo Parco

