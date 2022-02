Rassegna “Una poltrona per due”: “Tre sull'altalena” al Piccolo Teatro

Il Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) ha inizio la rassegna "Una poltrona per due", tradizionale appuntamento che negli ultimi due anni ha dovuto fare i conti con lock-down e chiusura dei teatri causa pandemia.

Lo spettacolo "Tre sull'altalena" di Luigi Lunari sarà portato in scena venerdì 4 febbraio, alle ore 21.15, dalla compagnia padovana "Teatro del Corvo", che sul palco vedrà impegnati gli attori Alessandro Rossetto, Gianfranco Ara, Federico Barlani, Francesco Maria Ara.

Tre uomini (un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore) si trovano nello stesso luogo per tre ragioni diverse: il commendatore per un incontro galante, il Capitano per trattare un acquisto di materiale bellico, il professore per ritirare le bozze di stampa di un suo libro. Ma cos’è esattamente quel luogo: un discreto e comodo albergo, un luogo di affari, o una casa editrice? È possibile che tutti e tre abbiano avuto l’indirizzo sbagliato?

Ingresso euro 10, ridotti euro 9, associati euro 8 (oltre diritti di prevendita).

Prevendite abituali (vedi su https://www.piccolo-padova.it/)

Il botteghino apre alle ore 20.15

https://www.piccolo-padova.it/tre-sullaltalena/

