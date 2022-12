Al Teatro Excelsior Mortise lo spettacolo "I tre capelli d’oro dell’orco"

Nono appuntamento della rassegna “TEATRANDO PER IL QUARTIERE – Teatro e Musica” è lo spettacolo per famiglie I TRE CAPELLI D’ORO DELL’ORCO fiaba dei fratelli Grimm messa in scena dall'Associazione Artistica Benvenuto Cellini. La storia racconta di Fortunello, figlio di un misero taglialegna, ma nato “sotto una buona stella” e predestinato a sposare la figlia del Re a dispetto dei tranelli del sovrano che non vede di buon occhio questo matrimonio. Nonostante mille peripezie, la sorte gioca sempre a favore del giovane che riesce perfino ad en-trare nella grotta dell’Orco Brac e a rubargli i suoi tre capelli d’oro per tornare a Palazzo vincitore…

BIGLIETTI

Ingresso unico 5 euro

Gratuito per bambini accompagnati fino a 3 anni

Gratuito per accompagnatori di persone disabili

PRENOTAZIONI: Dal 19/12/2022 tramite SMS o WhatsApp al numero 348 5555040 indicando nome/cognome di riferimento e numero dei biglietti. La prenotazione dà il diritto al posto riservato fino a 15 minuti prima dell’inizio.