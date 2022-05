Tredicina 2022: tutte le celebrazioni e gli eventi in programma fino alla festa di Sant’Antonio

Il 25 settembre 1222 Sant’Antonio veniva chiamato a predicare a Forlì in occasione di una celebrazione solenne, di ordinazione presbiterale. Le cronache narrano che il predicatore invitato non potesse più essere presente e per questo venne incaricato frate Antonio che in quell’occasione rivelò il suo talento di predicatore: nonostante fosse straniero riusciva a parlare alla gente, a farsi comprendere, rendendo semplice e comprensibile a tutti la sua profonda cultura biblica.

Da quel giorno frate Antonio venne inviato in ogni dove: nel Nord Italia e sino al Sud della Francia per animare, con la sua predicazione, il Vangelo. Sono passati 800 anni, ma è ancora intatta la forza della Sua parola.

«Egli soleva spesso dire: ‘Parlino le opere, cessino le parole’. Ma le sue erano parole-opere – commenta padre Antonio Ramina, Rettore della Basilica –. Egli era in grado di annunciare il Vangelo contro ogni forma di ingiustizia. In questo senso la sua predicazione era opera concreta in difesa degli umili e dei deboli. La sua predicazione della Parola diventava così opera di carità concreta, vicinanza, ascolto. Per questo abbiamo deciso di celebrare questo anniversario 1222-2022, nella prossima Tredicina che torna, finalmente quest’anno, alla tradizione: i pellegrinaggi delle Diocesi saranno accolti in Basilica, e tornerà appunto la Processione cittadina con la Statua, dopo due anni di stop, nelle consuete e attese modalità.»

Torna la processione del 13 giugno

Torna dunque dopo due anni, lunedì 13 giugno prossimo, la tradizionale e attesa Processione di Sant’Antonio per le strade cittadine, secondo il consueto svolgimento. Anche se nei due anni di pandemia il Santo non ha mancato di far sentire vibrante la Sua presenza: con il sorvolo in elicottero di una Reliquia, sui luoghi della pandemia il 13 giugno del 2020; e con la Peregrinatio della Reliquia custodita alla Basilica della Salute di Venezia giunta solennemente a Padova il 13 giugno 2021 per restare in ostensione sino al 20 giugno quando è stata riaccompagnata a Venezia con una suggestiva Processione via acqua lungo il fiume Brenta.

Ma seppure i devoti e i pellegrini abbiano vissuto con grande fede e partecipazione questi eccezionali momenti - anche a distanza grazie ai Social messi in campo dai Frati della Basilica e dai Media - i cuori si riempiono di gioia per la ritrovata ‘normalità’, quando sarà possibile riabbracciare frate Antonio nel cuore della città accompagnandolo, per un seppur breve ma intenso tratto di strada, nella Sua giornata di festa.

In attesa della Solennità di lunedì 13 giugno, ripartono da martedì 31 maggio anche i consueti Pellegrinaggi delle Diocesi del Veneto. Tra le novità, ad accompagnare il Pellegrinaggio delle Arciconfraternite ed Associazioni della Basilica in programma per martedì 31 maggio, alle ore 18, Sua Ecc.za Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì – Bertinoro, per la prima volta alla Tredicina per rievocare la prima predicazione di frate Antonio avvenuta proprio a Forlì nel 1222.

La “Notte di miracoli” tredicina dei giovani

Tra i primi appuntamenti che avvicinano all’inizio della Tredicina, anche la Notte di Miracoli, anche nota come la Tredicina dei Giovani, un appuntamento oramai entrato a far parte delle celebrazioni attese e partecipate dai più giovani, quest’anno in programma per sabato 28 maggio dalle 21 alle 23.45. Un momento di preghiera e ascolto in cui i frati accolgono i giovani, ma anche chiunque desideri, al Santuario che appunto terrà le sue porte aperte, come in un abbraccio, per riaccogliere i fedeli. In quella serata sarà possibile quindi vivere personalmente un piccolo percorso di preghiera; pregare alla tomba di sant’Antonio; ricevere una speciale benedizione personale; sostare in preghiera davanti al Santissimo Sacramento; avere un dialogo con un frate; vivere il sacramento della riconciliazione. Un importante momento di incontro con il Signore nel suggestivo silenzio della Basilica illuminata dalle candele

Programma della tredicina 2022

Sabato 28 maggio : Ore 21: “ Notte di Miracoli ”. La Tredicina dei Giovani

: Ore 21: “ ”. La Tredicina dei Giovani Martedì 31 maggio : Ore 18: Arciconfraternite ed Associazioni della Basilica, presiede S. Ecc.za Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì – Bertinoro; Ore 21: S. Rosario a conclusione del Mese di Maggio

: Ore 18: Arciconfraternite ed Associazioni della Basilica, presiede S. Ecc.za Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì – Bertinoro; Ore 21: S. Rosario a conclusione del Mese di Maggio Mercoledì 1 giugno : Ore 18: Diocesi di Belluno – Feltre; presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Renato Marangoni.

: Ore 18: Diocesi di Belluno – Feltre; presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Renato Marangoni. Giovedì 2 giugno : Ore 18: Seminari e Comunità di Vita Consacrata, presiede don Antonio Oriente delegato vescovile di Padova per la Vita Consacrata.

: Ore 18: Seminari e Comunità di Vita Consacrata, presiede don Antonio Oriente delegato vescovile di Padova per la Vita Consacrata. Venerdì 3 giugno : Ore 18: Diocesi di Adria – Rovigo, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Pierantonio Pavanello.

: Ore 18: Diocesi di Adria – Rovigo, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Pierantonio Pavanello. Sabato 4 giugno : Ore 18: Movimento di Comunione e Liberazione, presiede S. Em.za Card. Matteo Matteo Zuppi, Arc. Metropolita di Bologna.

: Ore 18: Movimento di Comunione e Liberazione, presiede S. Em.za Card. Matteo Matteo Zuppi, Arc. Metropolita di Bologna. Domenica 5 giugno :

Ore 12.15: Comunità dei Migranti presiede la Celebrazione don Gianromano Gnesotto delegato vescovile per la Pastorale Migranti.

Ore 18: Aggregazioni Ecclesiali e Laicali; presiede padre Andrea Massarin, Vice Rettore della Basilica di Sant’Antonio.

: Ore 12.15: Comunità dei Migranti presiede la Celebrazione don Gianromano Gnesotto delegato vescovile per la Pastorale Migranti. Ore 18: Aggregazioni Ecclesiali e Laicali; presiede padre Andrea Massarin, Vice Rettore della Basilica di Sant’Antonio. Lunedì 6 giugno : Ore 11: Centri diurni di assistenza ai disabili; Ore 18 Diocesi di Verona, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Zenti.

: Ore 11: Centri diurni di assistenza ai disabili; Ore 18 Diocesi di Verona, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Zenti. Martedì 7 giugno : Ore 18: Diocesi di Treviso, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Michele Tomasi.

: Ore 18: Diocesi di Treviso, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Michele Tomasi. Mercoledì 8 giugno : Ore 18: Diocesi di Chioggia, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Giampaolo Dianin.

: Ore 18: Diocesi di Chioggia, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Giampaolo Dianin. Giovedì 9 giugno : Ore 18 Diocesi di Vittorio Veneto, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Corrado Pizziolo.

: Ore 18 Diocesi di Vittorio Veneto, presiede il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Corrado Pizziolo. Venerdì 10 giugno : Ore 18 Diocesi di Vicenza, presiede Sua Ecc.za Mons. Beniamino Pizziol.

: Ore 18 Diocesi di Vicenza, presiede Sua Ecc.za Mons. Beniamino Pizziol. Sabato 11 giugno : Ore 12.15: “Portatori di Cristo” della Diocesi di Genova; Ore 16: Malati e dei Volontari dell’UNITALSI; Ore 18 Parrocchie dei Vicariati della Saccisica, presiede S. Ecc.za Mons. Marco Tasca, Arcivescovo Metropolita di Genova



: Ore 12.15: “Portatori di Cristo” della Diocesi di Genova; Ore 16: Malati e dei Volontari dell’UNITALSI; Ore 18 Parrocchie dei Vicariati della Saccisica, presiede S. Ecc.za Mons. Marco Tasca, Arcivescovo Metropolita di Genova Domenica 12 giugno :

Ore 18: Capitolo della Cattedrale, presiede S. Ecc.za Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia;

Ore 20: Rievocazione storica del Transito di S. Antonio presso il Santuario dell’Arcella



: Ore 18: Capitolo della Cattedrale, presiede S. Ecc.za Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia; Ore 20: Rievocazione storica del Transito di S. Antonio presso il Santuario dell’Arcella Lunedì 13 giugno: Solennità di Sant’Antonio

La Basilica resterà aperta dalle ore 5.30 alle ore 22

Orari delle Sante Messe: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12.15 -15.30 - 17 - 19 - 21

Ore 10: S. Messa per i Collaboratori e gli Associati al «Messaggero di sant’Antonio», presiede S. Ecc.za Mons. Fabio Dal Cin, Delegato Pontificio

Ore 11: S. Messa Pontificale, presiede S. Ecc.za Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova. Santa Messa animata dalla Cappella Musicale Antoniana

Ore 17: S. Messa Solenne, presiede padre Roberto Brandinelli, Ministro Provinciale O.F.M. Conv.. Santa Messa Animata dalla Cappella Musicale Antoniana

A seguire la SOLENNE PROCESSIONE e la benedizione con la Reliquia del Santo.

Torna il sito https://www.13giugno.org/

La Festa del Santo, lunedì 13 giugno 2022. Anche quest’anno verrà riproposto il “Progetto 13 giugno online” per portare la Solennità del Santo nelle case dei devoti e consentire ai fedeli che non riusciranno ad arrivare al Santuario di seguire tutta la giornata di celebrazioni attraverso il sito web dedicato e interattivo https://www.13giugno.org/. Come lo scorso anno, attraverso il sito sarà possibile seguire l’intera giornata tramite PC e mobile, ma anche, registrandosi on line, fare digitalmente tutti quei gesti che si compiono solitamente in Basilica: partecipare alle messe (nel giorno della Solennità di sant’Antonio ce ne saranno dalle 6 del mattino alle 21); “toccare” la Tomba del Santo; scrivere una preghiera a sant’Antonio, che sarà stampata e portata alla Tomba del Santo dai frati; accendere una candela virtuale; fare una donazione a Caritas Sant’Antonio per i progetti di solidarietà; ricevere a casa il pane benedetto di sant’Antonio; pubblicare in diretta sul portale una preghiera, condividendo con gli altri devoti le proprie azioni.