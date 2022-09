Trek and brunch: dal Mottolone a Monte Fasolo con Eventi single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single, con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Questo percorso ci permetterà di ammirare alcuni degli ambienti più caratteristici del Parco Regionale dei Colli Euganei e di capire l'importanza ecologica e ambientale che hanno. Andremo insieme a scoprire i prati aridi, chiamati vegri, uno degli habitat ritenuti di primaria importanza dalla Comunità Europea e avremo la fortuna di vedere uno dei panorami più belli dei Colli Euganei.

A metà del percorso ci fermeremo per un pranzetto veloce ma gustoso presso l'azienda Toccare il Cielo, per poi chiudere l'anello e tornare al punto di partenza. L’ itinerario non è molto impegnativo, adatto agli escursionisti poco esperti ma in buona forma fisica. Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra camminata tra single!

Dati tecnici escursione:

Difficoltà: T (turistico - facile)

Dislivello: +300 m

Durata: 5,0 h (brunch compreso)

Lunghezza: 6 Km

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: saldo 45 euro sul posto alla guida

Quota senza Vip-card donna: saldo 45 euro sul posto alla guida

Titolari Vip-card: saldo 42 euro sul posto alla guida

Ti aspettiamo alle ore 10 al Pianoro del Mottolone(PD). Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.