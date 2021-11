Trekking di Natale alla scoperta dei colli Euganei

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/914062362553929/

Da un’idea di CON I PIEDI PER TERRA e di TREKKIN2theWILD nasce una nuova proposta di visitazione dei Colli Euganei che oltre all’attività escursionistica guidata al sentiero N. 11 del Monte Cinto, offre la visita al museo di Cava Bomba e la degustazione dei prodotti enologici e oleari del piccolo borgo di Cinto Euganeo.

Lo scopo è di conoscere gli aspetti geologici e minerari del territorio attraverso diverse esperienze, compreso il gusto lungo il percorso.

Dove e quando

Domenica 12 dicembre

Ritrovo ore 9 - parcheggio del museo di Cava Bomba a Cinto Euganeo

Visita a:

Il Museo Cava Bomba

L’ottocentesca fornace per la produzione della calce

L’antica cava di trachite

Il Buso dei Briganti

La giornata si completa con la visita e la degustazione dei prodotti locali presso:

Frantoio di Cornoleda

Azienda Vitivinicola Le Cortiselle

Cantina Ca’ Lunga

Dati tecnici

Dislivello: 110 m ca

Lunghezza: 5 km

Durata: 4 h ca (visite e degustazioni escluse)

Fondo percorso: sterrato e asfalto

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

Costo

Adulti 40 euro;

ragazzi dai 12 ai 16 anni 30 euro;

bambini dai 7 ai 12 anni 20 euro.

La quota comprende

accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

La quota non comprende: trasporto

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

cell. 349.2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

e-mail: info@trekkin2thewild.com

messaggio su Facebook messenger

CHIUSURA ISCRIZIONI venerdì 10 dicembre ore 18

In caso di maltempo l'evento verrà rinviato a domenica 19 dicembre.

PER PARTECIPARE A QUESTO EVENTO E' RICHIESTO IL GREEN PASS

Info web

