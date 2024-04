Trekking urbano - Il verde di Padova

Sei un Padovano con la voglia di vivere la propria città in modo dinamico e diverso dal solito? O un turista che cerca un itinerario fuori dai soliti schemi per attraversare e conoscere Padova? Allora questo è l'evento che fa per te!

SABATO 11 MAGGIO 2024 - ORE 9.30

Una camminata immersi nel centro cittadino alla scoperta di angoli verdi, un percorso ricco di bellezza che ti farà ammirare le fioriture di maggio, scenografici giardini e alberi monumentali. Potrai unire benessere, movimento e cultura.

Lunghezza 7 km, durata circa 3 ore comprensive di pause illustrative della guida con approfondimenti.

- Punto di ritrovo e partenza: sagrato Santuario S. Leopoldo Mandic ? ORE 9.30

- Punto di termine itinerario: piazzale Mazzini

Necessarie scarpe comode (da ginnastica) e zainetto con borraccia d’acqua.

INDICAZIONI UTILI per trasporto e sostenibilità - I punti di inizio e fine percorso sono collegati dalla linea del tram, è consigliato quindi, per chi arriva da fuori città, lasciare l’auto ai parcheggi scambiatori (Nord-Pondevigodarzere o Sud-Guizza) e prendere il tram scendendo alla fermata S. Croce (25' da Pontevigodarzere, 10' da Guizza). Al termine del percorso dalla vicina stazione FS sarà comodo ritornare al proprio punto di parcheggio. In alternativa è possibile parcheggiare in zona città Giardino (via Marconi e laterali).

Quota di partecipazione 10 euro da versare direttamente in loco.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA