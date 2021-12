Natale nei quartieri: arriva il trenino alla Guizza

Giovedì 16 dicembre, dalle 15.30 alle 18. l'amatissimo trenino di Natale attraverserà il quartiere Guizza, regalando sorrisi e allegria a tutti i bambini e alle loro famiglie.

Partenze da Piazzale Cuoco, ogni 15 minuti. Il percorso si snoderà tra via Guizza Conselvana, via Confortini, via Brunetta, Bassanello, via Guizza Conselvana e ancora Piazzale Cuoco.

I biglietti sono gratuiti. Il trenino è per trasporto bambini accompagnati da adulti

Si ricorda inoltre che il trenino tornerà alla Sacra Famiglia il giovedì successivo, 23 dicembre, dalle ore 15.30 alle 18. A questo ultimo appuntamento sarà presente anche un ospite speciale: Babbo Natale in persona! Prima partenza ore 16 da piazza Napoli, tappe successive in via Siracusa, via Savona, piazzale Firenze, via Torino, via Aosta, via Goito, via Palermo, via Siracusa, piazza Napoli.

