“E qualcosa rimane 2024”, concerto “Treno per Buonaventura” al cinema Rex

Ottava rassegna musicale-teatrale dedicata alla musica italiana e internazionale d’autore.

L’iniziativa, sotto la forma di spettacolo musicale e teatrale, propone cinque appuntamenti che proprio grazie alla musica e al teatro intende presentare alcuni importanti personaggi della scena musicale italiana.

Direzione artistica di Charlie Agostini.

Inizio spettacoli ore 21.

“TRENO PER BUONAVENTURA”

Lamalabarista

La dimensione acustica e la musica cantautorale, in un equilibrismo di stili e melodie per raccontare la storia di un viaggio intimo e personale.

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto!

Ingresso

Biglietto euro 12;

tessera 5 spettacoli euro 50.

Prevendite abbonamenti e biglietti singoli spettacoli: online ticket.cinebot.it/rex oppure alla cassa del Cinema Rex.

Info

Cinema Teatro Rex

Via S. Osvaldo 2, Padova

Tel. +39 351 6133802 - 049 754116

info@cinemarex.it | rexcinema@gmail.com

www.cinemarex.it

FB https://www.facebook.com/rex.padova

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook