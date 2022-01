Triangolo Rosso, l’incontro per la giornata della memoria alla Libreria Mazehual il 27 gennaio 2022

In occasione della giornata della memoria la Libreria Mazehual in collaborazione con CLEUP invita alla presentazione del libro.

Triangolo Rosso

Ricordo di un internato

nel Campo di Concentramento di Bolzano

3 ottobre 1944 - 29 aprile 1945

di Rosario Palmeri

(a cura di Paolo Palmeri)

L'evento

27 gennaio 2022 | ore 18.30

Libreria Mazehual

via Beato Pellegrino 37 | Padova

Saranno presenti:

Paolo Palmeri | antropologo e curatore del libro

Giovanni Perenzin | segretario ANPI Feltre

Flavio Zanonato | presidente Centro Studi 'Ettore Luccini'

Ingresso

Si consiglia la prenotazione a: mazehualbooks@gmail.com

Accesso secondo le normative anti Covid-19 e con Green Pass

Per informazioni: cell. 328 6672328

Il libro

In un manoscritto, ritrovato dopo quarant’anni, Rosario Palmeri espone in un modo inconsueto la sua esperienza di prigioniero politico nel Lager nazista di Bolzano nel 1944. Racconta delle atrocità commesse e vissute nel Lager, episodi inconcepibilmente assunti nella quotidianità e nell’orrore che segna la vita dei prigionieri. Il raccapriccio si imprime nelle loro menti, come quando passano accanto a un ragazzo assassinato che giace nel fango del piazzale steso come un Cristo. Rosario riesce a sopravvivere mantenendo vivo il ricordo dei suoi valori di uomo libero, concentrato a salvaguardare la sua dignità e sa riconoscere la stessa nei suoi compagni di sventura. È testimone delle efferate torture che si commettono nelle celle di isolamento e racconta il suo stupore quando spietati omicidi sono accettati come fatti normali. E, in questo clima di ordinaria follia, si emoziona guardando la fioritura di un ciliegio o raccontando l’umanità di alcuni suoi carcerieri.

L’autore

Rosario Palmeri (1902-1983), Cavaliere al merito della Repubblica, è vissuto a Feltre dal 1926 al 1978. Congedato dall’Esercito col grado di Capitano, è stato sostenitore e promotore della resistenza antifascista e membro del Comitato di Liberazione Nazionale di Feltre. Persona di cultura enciclopedica e di vastissime conoscenze, appassionato conoscitore e cultore di piante officinali e della flora delle Prealpi, è stato co-fondatore del Circolo Filatelico Feltrino.

Il curatore

Paolo Palmeri (Feltre, 1943) è stato Professore ordinario di Antropologia dello sviluppo all’Università di Roma Sapienza. Ha svolto ricerche antropologiche in Africa e nel sud-est asiatico. È autore di numerosi saggi sulla povertà e i problemi dello sviluppo nei paesi emergenti.

Info web

https://www.facebook.com/libreriamazehual/

https://www.facebook.com/events/299382452244651/