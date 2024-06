Tributo a Dalla e Battisti al giardino di Wimbledon

C'è uno spettacolo in cui il pubblico diventa naturalmente coro. È quello denominato "Da Lucio a Lucio": omonimi, uno era nato il 4 marzo 1943, l’altro un giorno dopo. Non avevano solo il nome di battesimo in comune, Lucio Battisti e Lucio Dalla, due indimenticabili cantautori che la band padovana Movietrio sta omaggiando con una serie di concerti che culmina nella prima parte della stagione estiva a Padova venerdì 28 giugno, ore 21, nel giardino estivo de Il Wimbledon, locale adiacente ai campi da tennis del Nuoto 2000.

«È molto bello per noi tornare nella nostra città dopo che con questa formula abbiamo ormai tagliato il traguardo delle 200 performance, ogni volta il pubblico si unisce a noi come fosse un coro, è un'emozione sempre bellissima - spiega la cantante Laura Pirri -, siamo tutti e tre padovani e poterci esibire nella nostra città con i brani di questi due giganti della musica e della poesia italiana per me, Fabiano Maniero ed Alessandro Modenese rende l’esibizione ancora più speciale».

L’idea di Movietrio di far dialogare sul palco i cavalli di battaglia di Lucio Battisti con quelli di Lucio Dalla ha riscosso nel corso dell'ultimo anno un notevole successo di pubblico grazie anche al coinvolgimento che si crea con le persone in platea. “Le canzoni di Dalla e Battisti per una fetta importante degli italiani sono la colonna sonora dell’adolescenza e della giovinezza - aggiunge Laura Pirri - e moltissimi partecipano al concerto cantando come fossimo ad una performance live dei due grandi maestri della canzone italiana. Per me dare voce a queste emozioni senza tempo è un dono inestimabile”. Ad accompagnare Laura Pirri sul palco ci sono i due musicisti esperti Fabiano Maniero alla tromba e flicorno ed Alessandro Modenese, apprezzato virtuoso della chitarra. Inizio spettacolo ore 20.30, ingresso libero.

Il Wimbledon

C/o Tennis 2000

Via Pioveghetto - Padova

Info web

https://www.facebook.com/wimbledonpadova

https://www.facebook.com/events/783374690262771/

Foto articolo da evento Facebook