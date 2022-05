Tributo a Ennio Morricone, l'evento di beneficenza a favore di De Leo Fund Onlus al teatro Verdi

“Tributo a Morricone” è un concerto di beneficenza, un' iniziativa che unisce l'arte e la cultura benefica per raccogliere fondi a favore della De Leo Fund, la onlus fondata a Padova nel 2007 allo scopo di sostenere coloro che sono colpiti da un lutto improvviso e traumatico, si terrà venerdì 6 maggio, con inizio alle 21, al teatro Verdi di Padova, dove si esibiranno i solisti Massimo Scattolin alla chitarra e Paolo Tagliamento al violino, accompagnati dall’orchestra Venice Dream Ensemble. Il maestro Scattolin è anche l’arrangiatore dei pezzi in scaletta.

Il programma della serata e’ diviso in due parti: una dedicata alle colonne sonore composte per gli osannati western di Sergio Leone, e l’altra imperniata sui “Love Themes”, i temi lirici e sentimentali sviluppati per film che hanno sedotto più di una generazione di spettatori. Al successo e alla grandezza di queste opere la colonna sonora ha concorso in modo decisivo, come raccontato in modo a tratti commovente dal documentario “Ennio”, la biografia postuma dedicata a Morricone da Giuseppe Tornatore.

Biglietti

Platea/Palco Pepiano e Palco 1° ordine euro 25

Palco 2° ordine, galleria euro 20

