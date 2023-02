"Trieste è bella di notte", proiezione e dibattito ad Abano

L'Orto di Marco odv, con il patrocinio del Comune di Abano Terme, organizza la proiezione del film documentario "Trieste è bella di notte", domenica 26 febbraio alle ore 17, presso il Teatro Polivalente del CRC, in via Donati 1 di Abano Terme. A seguire Stefano Collizzolli, uno dei tre registi, dialoga con il giornalista Ivan Grozny Compasso e con il pubblico.

Da qualche mese L'Orto di Marco è impegnato nell'aiuto e sostegno alle Associazioni La Linea d'ombra di Trieste e Insieme con voi di Gorizia che, ogni sera, scendono in piazza e in Stazione per curare e portare cibo e vestiario ai migranti in arrivo dalla Rotta Balcanica che sembrano dimenticati da tutte le istituzioni.

«Trieste è bella di notte ci dà l’opportunità di capire, dalle testimonianze di chi la Rotta l’ha fatta, come l’Europa, oggi, respinge persone in cerca di libertà” dichiara Enrica Busoli, Presidente dell’Associazione. “Abbiamo avuto occasione di toccare con mano gli effetti della Rotta e dei respingimenti sui corpi martoriati, affamati e infreddoliti dei migranti in arrivo a Trieste e Gorizia. E tutte le volte si è trattato di un’esperienza shoccante. Come Orto di Marco abbiamo deciso di portare un po’ di aiuto e sollievo a queste persone che chiedono solo una vita migliore».

Domenica sarà possibile anche iscriversi a L’Orto di Marco per il 2023 e acquistare le t-shirt per sostenere le attività e i progetti dell’Associazione.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Entrata con contributo responsabile (5 euro)

Il film

Trieste è bella di notte è un film di Andrea Segre, Stefano Collizzolli, Matteo Calore.

In un con?ne interno dell’Unione Europea, quello tra Italia e Slovenia, pochi chilometri sopra Trieste, i migranti asiatici della rotta balcanica che riescono ad attraversare la frontiera rischiano di essere fermati dalle forze dell’ordine italiane e rispediti indietro fino in Bosnia, senza venire identificati e senza avere la possibilità di fare richiesta di asilo.

Come avvengono queste operazioni? Cosa succede a chi le subisce?

A raccontarlo sono nel film alcuni dei migranti respinti.

Le loro storie si intrecciano con le immagini realizzate con i telefonini durante i lunghi viaggi e con le contraddizioni e il dibattito all’interno delle Istituzioni italiane.

L’Orto di Marco odv

L’Orto di Marco nasce nel 2016 in onore di Marco Meneghelli, un giovane aponense di 28 anni scomparso nel 2011 a seguito di un grave incidente stradale. Marco era un ragazzo semplice ed altruista, libero, solare, estroverso, eclettico e sempre pronto ad aiutare gli altri. Da allora l’Associazione lavora con e nel suo nome per “donare” e aiutare proprio come avrebbe fatto lui.

Dal 2016 ad oggi L’Orto di Marco ha realizzato, grazie all’aiuto dei concittadini e dei sostenitori, moltissime attività nella Diocesi di Emdibir, in Etiopia: un orto biologico e l’insegnamento delle principali tecniche di coltura, la realizzazione di due scuole e la ristrutturazione di molte altre, la collaborazione nella costruzione di una clinica ospedaliera e il sostegno all’istruzione scolastica e al sistema sanitario tramite il pagamento degli stipendi dei maestri, dei medici e degli infermieri locali. Le ultime attività finanziate riguardano la costruzione dei servizi igienici in due comunità della Diocesi etiope, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia elettrica della clinica di Manganasse, ma anche progetti a sostegno del nostro territorio. Durante la pandemia, infatti, L’Orto di Marco ha contribuito all’acquisto di computer portatili da distribuire agli alunni meno abbienti del Comune di Abano Terme e, recentemente, un viaggio in Ucraina per portare aiuti umanitari ad un ospedale di Leopoli portando in salvo, nel viaggio di ritorno, 8 cittadini ucraini (tra i quali 2 minori) in fuga dal conflitto. Non ultimo, l’impegno nel 2020 e nel 2021 nella realizzazione dell’iniziativa “Scatole di Natale a Padova” e il progetto a sostegno delle Associazioni La Linea d'ombra di Trieste e Insieme con voi di Gorizia che, ogni sera, scendono in piazza e in Stazione per curare e portare cibo e vestiario ai migranti in arrivo dalla Rotta Balcanica.

