Trieste Film Festival in tour: "Darkling" di Dusan Milic in proiezione al Lux

Direttamente dal Trieste Film Festival 2022, un’occasione per vedere il meglio del cinema contemporaneo balcanico e dell’Europa orientale. Per quattro settimane il cinema Lux proietta altrettante pellicole (in versione originale sottotitolata), a cominciare, mercoledì 27 aprile (ore 21) , da Darkling di Dusan Milic, che all’ultimo Festival di Trieste si è aggiudicato il Premio del pubblico:

Darkling (Mrak) di Dusan Milic (Serbia/Dan/Bul/Gre/Italia - 104′)

Nell’entroterra montuoso del Kosovo, in una fattoria circondata da una fitta foresta, vive Milica con la madre Vukica e il nonno Milutin. Quando cala la notte, i tre si barricano in casa terrorizzati da ciò che si cela nel bosco. La paura che la loro casa sia sotto assedio è un’eco della recente guerra, o è solo la loro immaginazione come tutti vogliono far loro credere? Una straordinaria vertigine di emozioni che coinvolge lo spettatore quanto i protagonisti.

Le altre proiezioni del Trieste Film Festival:

Mercoledì 4 maggio Donbass di Sergej Loznica (Germania, Ucraina, Francia, Olanda, Romania 2018, 102')

di Sergej Loznica (Germania, Ucraina, Francia, Olanda, Romania 2018, 102') Mercoledì 11 maggio Sisterhood (Sestri) di Dina Duma (Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, 2021, 91')

(Sestri) di Dina Duma (Macedonia del Nord, Kosovo, Montenegro, 2021, 91') Mercoledì 18 maggio Fear (Strah) di Ivaylo Hristov (Bulgaria, 2020, 100')

Ingresso

Biglietto unico euro 5

Soci euro 4

Info web

https://www.facebook.com/CinemaLuxPadova