La trilogia di soggetto dantesco di Vincenzo Gazzotto in mostra Palazzo Zuckermann

In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante, dal 29 ottobre 2021 fino al 30 gennaio 2022 a Palazzo Zuckermann sono esposti tre grandi disegni con soggetto dantesco dell'artista padovano Vincenzo Gazzotto (1807-1884) che a Padova aveva un'importante scuola di pittura.

I tre fogli, oggi conservati nel Gabinetto Disegni e Stampe del Museo d'Arte, furono commissionati nel 1852 dal tipografo Antonio Sacchetto e ultimati nel 1861. Proprio in quell'anno vennero presentati alla I Esposizione Nazionale di Firenze e premiati con medaglia "per istraordinario ingegno nella composizione, per ottimo disegno, per varietà infinita di azioni, per esecuzione perfetta".

Nell'Inferno si vede la riva dell'Acheronte con la folla ammassata in un'atmosfera torbida e caliginosa resa con particolare maestria, mentre Dante e Virgilio sono raffigurati sulla sinistra.

Nel Purgatorio l'Angelo di Dio, ritto sulla poppa della barca, congeda le anime, riprese in vari atteggiamenti. Alcune di loro fissano meravigliate Dante che hanno notato come vivente; il Poeta cerca di abbracciare il musico e cantore toscano Casella, mentre Virgilio è inginocchiato.

Il Paradiso è popolato di innumerevoli figure: vi sono le anime sedute sugli scanni e gli angeli in movimento e sulla destra Beatrice, che sta tornando al suo seggio nella Candida Rosa, Dante e San Bernardo, sua ultima guida.

I tre lavori trovarono un significativo riscontro anche presso i commentatori contemporanei. Nel 1863 Pietro Selvatico scriveva: "In ciascuna di queste erculee pagine, il valente Padovano effigiò, piuttosto che un momento speciale delle sublimi cantiche, lo spirito, l'essenza, il carattere, se così posso dire, di ognuna d'esse". E riguardo alla tecnica sempre Selvatico sottolineava l'abilità nell'utilizzo della penna da scrivere, un "mezzo ingrato e difficile che esige una perizia straordinaria, onde serbare nei disegni nettezza ed armonia".

Info

Palazzo Zuckermann:

corso Garibaldi 33

29 ottobre 2021-30 gennaio 2022

ingresso libero

tel. +39 049 8205664

orario: tutto l'anno 10-19

chiusura: tutti i lunedì non festivi, Natale, S.Stefano, Capodanno, I Maggio

Ti ricordiamo che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche devi esibire il tuo "green pass". Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/musei/la-trilogia-di-soggetto-dantesco-di-vincenzo-gazzotto

