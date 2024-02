"Diventa la migliore truccatrice di te stessa"

«Siamo lieti di invitarti a partecipare a un piacevole percorso che si concentra sul prendersi cura di sé stesse e del proprio viso attraverso il trucco quotidiano, appositamente progettato per le donne che desiderano imparare a truccarsi facilmente ogni giorno per sentirsi più belle e rafforzare la propria autostima. Durante il corso, avrete l'opportunità di acquisire le nozioni essenziali del make-up quotidiano e di approfondire l'utilizzo dei vari prodotti disponibili sul mercato. Il nostro obiettivo principale è promuovere l'autostima femminile e migliorare la percezione positiva del proprio volto».

«Sarà un'esperienza divertente e interattiva, in cui potrete imparare nuove tecniche e trucchi per valorizzare la vostra bellezza naturale. La Make up artist Chiara Ieranò è a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e fornirvi consigli personalizzati. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo percorso unico nel suo genere e per la prima volta ad Abano terme, 4 incontri il mercoledì sera alle ore 20, solo per 8 donne. Vi invitiamo a unirvi a noi per un'esperienza che vi aiuterà a sentirvi più sicure e a esprimere la vostra unicità attraverso il trucco».

Per iscrizioni: