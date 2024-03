Giovedì 18 aprile 2024 alle ore 18 presso il Circolo Unificato dell’Esercito (Prato della Valle n° 82 Padova) l'associazione San Daniele Aps proporrà la conferenza dal titolo: "I Tulou e i Villaggi d'acqua. Due tipologie di villaggio a confronto". Relatrice sarà la prof.ssa Luisa Chelotti.

I Tulou in forme rotondeggianti, ma anche quadrate, furono scoperti non molti anni fa perché nascosti sulle montagne dove la popolazione si era rifugiata fuggendo dalle persecuzioni. Furono costruite dimore sicure con un unico accesso all'esterno per proggersi da eventuali attacchi nemici. Sono Patrimonio dell'Unesco.

I Villaggi d'acqua si trovano in un'area non lontana da Shanghai, vicino al Monte Sacro Huang Shan, che è anche un parco geologico molto importante. I villaggi erano costruiti vicino a fonti d'acqua per poter coltivare un tè pregiato che i commercianti inviavano in Tibet da dove importavano il sale che mancava in Cina. Essi si arricchirono notevolmente nel periodo Ming e costruirono villaggi bellissimi e molto particolari. Conferenza con immagini scattate dalla relatrice.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: associazionesandaniele.it