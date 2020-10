"Tumori cerebrali: novità nell’approccio terapeutico, psicologico e nutrizionale", convengo al Bo

Sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 13, si terrà a Palazzo del Bo (Aula Nievo) un convegno sui tumori cerebrali organizzato dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus, in collaborazione con l’associazione Alumni Università degli Studi di Padova e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova e dello IOV – Istituto Oncologico Veneto.

L’evento, aperto a tutti con una partecipazione massima di 60 persone, si pone come obiettivo quello di fare il punto della situazione sui vari approcci terapeutici legati all’insorgenza dei tumori cerebrali. Non solo: si approfondiranno anche le tematiche nutrizionali e quelle psicologiche, tanto importanti per il benessere dei pazienti e dei loro care-giver.

«Siamo davvero contenti di aver potuto mettere insieme i diversi specialisti che sono cardine per affrontare questo tipo di patologie, ancora così ostiche», commenta Annalisa Celeghin, presidente della Onlus organizzatrice dell’evento. «Ringraziamo l’associazione Alumni per avere collaborato attivamente a questo importante appuntamento scientifico».

«Associazione Alumni è lieta di poter supportare incontri divulgativi di valore come quello del prossimo 24 ottobre promosso dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus e che vedrà esperti del settore, Alumni e Alumnae del nostro Ateneo, affrontare tematiche così rilevanti per l’intera collettività» afferma Andrea Vinelli, Presidente di Alumni.

La Fondazione Celeghin Onlus è nata a Padova nel 2012 per ricordare la memoria di Giovanni Celeghin, imprenditore veneto scomparso dopo soli 10 mesi di malattia per un glioblastoma multiforme – il tumore al cervello più diffuso e aggressivo. In questi anni di attività la Fondazione ha investito circa 1,9 milioni di euro in progetti di ricerca, nella formazione di giovani ricercatori, nella ristrutturazione di sale cura, nel supporto psicologico gratuito ai malati e ai loro care-giver.

L’associazione Alumni dal 2015 riunisce tutti i laureati, i dottori di ricerca, i diplomati master e delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova all’interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell’Ateneo, ai quali essi possano continuare a ispirarsi nella vita professionale e privata e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo. Sarà possibile seguire il convegno in diretta (e successivamente in differita) anche attraverso il profilo Facebook della Fondazione.

Per ulteriori informazioni: info@fondazioneceleghin.it – 335 7214668

Il programma

9.: apertura desk iscrizioni (massimo 60 posti disponibili)

9.30: intervento Annalisa Celeghin, presidente Fondazione Celeghin Onlus

9.45: intervento Ivana Simeone, consigliera Associazione Alumni

10: intervento prof. Modesto Carli ed inizio del convegno

10.15: Giuseppe LOMBARDI, Neuro-oncologo, dipartimento di Oncologia, Oncologia 1, IOV-IRCCS, Padova.

“Tumori cerebrali: dalla diagnosi ai nuovi trattamenti”.

11: Alessandro PERIN, Neurochirurgo-oncologo, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta Milano – Direttore scientifico Besta NeuroSim Center.

“Neurochirurgia oncologica: vecchi problemi e nuove prospettive”.

11.45: Mariateresa NARDI, Dietetica e nutrizione clinica, IOV-IRCCS, Padova.

“La nutrizione clinica tra evidenze e nuovi campi di ricerca”.

12.30: Benedetta BONATO, Psicologa-psicoterapeuta. “Ti ascolto: voci e racconti”.

