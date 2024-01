Webinar: “Lesioni occupanti spazio epatiche e tumori primitivi del fegato: dalla diagnosi alla cura”

Prezzo non disponibile

La Chirurgia Generale 2 (Chirurgia a indirizzo epatobiliopancreatico e dei trapianti di fegato – Direttore Prof. Umberto Cillo) dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova organizza un ciclo di webinar ECM scientifico-divulgativi in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Padova e il Dott. Giacomo Sarzo della Chirurgia Generale Ospedale Sant’Antonio.

Gli incontri si terranno online nei giorni 29 gennaio, 26 febbraio e 8 aprile 2024 dalle ore 20.30 alle 22.30 e avranno come focus le patologie neoplastiche primitive del fegato, le patologie cistiche e solide del pancreas e i tumori secondari epatici. Lo scopo è presentare ai medici del territorio le novità terapeutiche presenti a Padova nell’ambito di queste patologie, e i servizi disponibili (ambulatori, meeting di patologia, trial prospettici, contatti) per il medico di medicina generale e il cittadino presso l’Azienda Ospedaliera Università di Padova. Agli incontri prenderanno parte Gastroenterologi dell’AOUPD e Oncologi dell’Istituto Oncologico Veneto.

Primo appuntamento con il webinar ECM Lesioni occupanti spazio epatiche e tumori primitivi del fegato: DALLA DIAGNOSI ALLA CURA PERSONALIZZATA, in programma per lunedì 29 gennaio dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Responsabili scientifici: Prof. Umberto CILLO, Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore UOC di Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova; e Dott. Giacomo Sarzo, Direttore F.F U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale - Università degli Studi di Padova, Responsabile della Formazione per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova.

La Chirurgia Generale 2 diretta dal Prof. Umberto Cillo focalizza la sua attenzione sulla chirurgia del fegato, delle vie biliari e del pancreas con particolare predilezione per gli approcci mininvasivi come la chirurgia laparoscopica e robotica. A fianco del grande impegno in ambito di chirurgia oncologica - nel 2023 oltre 300 resezioni epatiche, 80 resezioni pancreatiche, 350 interventi di ablazione epatiche - la Chirurgia Generale 2 porta anche avanti un’intensa attività di trapianti di fegato con 130 interventi eseguiti nello stesso anno.

Programma

20:30 – 20:55 Los epatiche e i tumori primitivi del fegato: diagnosi, stadiazione, e programma terapeutico - Alessandro Vitale

20:55 – 21:20 Il percorso medico e il referral del paziente epatopatico con LOS - Martina Gambato

21:20 – 21:45 Update sui trattamenti oncologici dei tumori primitivi epatici - Caterina Soldà

21:45 – 22:10 Il trapianto di fegato per tumori primitivi epatici - Enrico Gringeri

22:10 – 22:30 Discussione. Martina Gambato, Enrico Gringeri, Caterina Soldà, Alessandro Vitale

La compilazione del quiz/test ECM è prevista entro le 72 ore dalla fine dell’accredito.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Destinatari dell’iniziativa: MEDICI CHIRURGHI DI TUTTE LE DISCIPLINE E ODONTOIATRI. Per iscriversi visitare la pagina dell’Evento al seguente Link:

CREDITI PREVISTI: 3

FACULTY

Prof. Umberto CILLO - Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore UOC di Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

Dott.ssa Martina GAMBATO - Dirigente medico UOSD Trapianto Multiviscerale, Gastroenterologia - Azienda Ospedale Università Padova

Prof. Enrico GRINGERI - Professore associato di Chirurgia Generale e vice responsabile di Chirurgia generale 2 - Azienda Ospedale - Università Padova

Dott. Giacomo SARZO - Direttore F.F U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale - Università degli Studi di Padova

Dott.ssa Caterina SOLDÀ - Dirigente medico UOC Oncologia 1 - Istituto Oncologico Veneto Padova

Prof. Alessandro VITALE - Professore associato di Chirurgia Generale e Dirigente medico Chirurgia Generale 2 - Azienda Ospedale Università Padova

Per iscriversi visitare la pagina dell'Evento al seguente Link:

https://unikacongressi.com/lesioni-occupanti-spazio-epatiche-e-tumori-primiti/

