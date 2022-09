Turismo dell’olio veneto DOP • Escursione, visita e degustazione finale al frantoio di Valnogaredo

?? Sabato 15 ottobre 2022

iniziativa gratutia

? Frantoio di Valnogaredo - i nostri sensi, la chiave per conoscere e apprezzare l’extra vergine

?ore 08.30 partenza escursione

?ore 12 accoglienza in frantoio e degustazione

Percorso visita

Valnogaredo, Monte Resino, Monte e Calto Brecale (Comune di Cinto Euganeo)

Presentazione del percorso

L’itinerario si snoda nel comune di Cinto Euganeo, nella zona in cui si trova il Frantoio di Valnogaredo, per permettere la visitazione degli olivi secolari e quelli da cui si ottiene l’Olio Extravergine Veneto Dop, alcuni aspetti peculiari del paesaggio euganeo sul Monte Brecale e Resino e diversi siti di carattere storico e culturale come “El buso dea Casara” e Villa Contarini.

Info tecniche

?? Tempo totale escursione 3 h e 30'

?? Dislivello totale positivo + 350 m

? Tipologia percorso T/E Lunghezza 8 km

?? Fondo misto sterrato, asfalto



? La visita accompagnata con Guida Ambientale Escursionistica (GAE) prevede la possibilità di approfondire gli aspetti storici dell’olivicoltura euganea compresi gli antichi sistemi di estrazione dell’olio.

?? Obbligo di prenotazione ??

Elisa Bandiera

? 366 42 10 602

Progetto a cura del Consorzio di Tutela Olio Extravergine di Oliva Veneto

https://www.facebook.com/events/795112965132420