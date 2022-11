"Tutta colpa di Eva - Quando l’amore diventa ossessione", la commedia noir per parlare di violenza di genere

Giovedì 17 novembre alle ore 20.30 a villa Zusto “Tutta colpa di Eva” scritto e diretto da Alberto Rizzi.

Lo spettacolo torna in scena con un nuovo cast: al fianco dello stesso Rizzi e di Chiara Mascalzoni, la pluripremiata Papessa del monologo Sic Transit Gloria Mundi, i veronesi Alberto Mariotti e Gaia Carmagnani.

Dettagli

Raccontare la violenza contro le donne senza banalità né preconcetti. In modo forte, brutale. Attraverso dialoghi taglienti e ritmi serrati. E’ quello che fa ormai da tempo Alberto Rizzi, pluripremiato regista e sceneggiatore teatrale e cinematografico (Premio Miglior Regia al Festival del Cinema Italiano 2021) che negli anni si è più volte cimentato con il delicato tema della violenza di genere.

Lo ha fatto lo scorso anno con un fortunatissimo short movie, This is Manifesto, in cui prendevano vita tutti gli stereotipi di cui la violenza contro le donne si nutre.

E lo fa quest’anno portando in scena, nella tripla veste di regista, attore e sceneggiatore, “Tutta Colpa di EVA”, uno spettacolo di Ippogrifo Produzioni.

Una commedia noir dalle tinte forti, decisa ed efficace.

Ambientata in una raffinata ed elegantissima galleria d’arte, Tutta Colpa di Eva si sviluppa come un giallo hitchckochiano dove riconoscere vittime e carnefici risulta impossibile e lo spettatore rimane incollato allo schermo fino all’ultima battuta.

Segno distintivo di Rizzi è lo stile dei dialoghi. Serrato, ironico, spietato.

Ancora una volta, dunque, Rizzi affronta il tema della violenza di genere e con occhio lucido mette sul tavolo ossessioni e degenerazioni. Non offre risposte banali allo spettatore ma lo lascia stranito, pieno di dubbi e punti interrogativi.

I casi di violenza contro le donne, di femminicidio, di stalking, riempiono ormai le cronache con una frequenza che tende ad avere l’effetto contrario. Il rischio, sommersi da racconti di violenze più o meno lontane, è che ci si abitui e che questo orrore smetta di fare notizia. Alberto Rizzi cerca con Tutta Colpa di Eva, così come in This is Manifesto, di trovare un registro narrativo che riporti un’attenzione vera sul tema. E che spinga l’osservatore a mettere in discussione se stesso e le proprie convinzioni.

Lo spettacolo torna in scena con un nuovo cast: al fianco dello stesso Rizzi e di Chiara Mascalzoni, la pluripremiata Papessa del monologo Sic Transit Gloria Mundi, i veronesi Alberto Mariotti e Gaia Carmagnani.

Tutta Colpa di EVA farà tappa in tante città del Veneto dal 17 al 29 novembre.

In breve

Giovedì 17 novembre, ore 20.30

Tutta colpa di eva

Quando l’amore diventa ossessione

scritto e diretto da Alberto Rizzi

con Chiara Mascalzoni, Gaia Carmagnani, Alberto Rizzi e Alberto Mariotti.

Piano nobile di Villa Zusto

Vigodarzere (PD)

Informazioni

Tel. 349.3855245

Le altre date

19 novembre Teatro Guido Bianchi, Pescantina (VR )

) 24 novembre Teatro Manzoni, Paese (TV)

25 novembre Amalofestival , Malo (VI)

26 novembre Teatro Bonavicina, San Pietro di Morubio (VR)

28 novembre Palazzo Vescovile, Monteforte d’Alpone (VR)

29 novembre Cinema Teatro Valpantena, Grezzana (VR)

Per info su date e orari visita la pagina Facebook di Ippogrifo Produzioni

Info web

https://www.facebook.com/pippogrifi

https://www.facebook.com/ComuneDiVigodarzere

www.ippogrifoproduzioni.com/calendario/

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook