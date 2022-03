“Tutta la vita”, spettacolo in scena al Teatro Ferrari di Camposampiero

intero 12 euro; ridotto per gli under 20 7 euro

“Il teatro per tutti 2021/22” al Teatro Ferrari, cartellone giunto alla sesta edizione, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Camposampiero, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, prosegue con un appuntamento divertente, ma allo stesso tempo ricco di possibilità di riflessione.

Sabato 12 marzo alle ore 21 andrà in scena “Tutta la vita” una scrittura condivisa di Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo e Michele Ruol, con Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo e con Lorenzo Maragoni.

Lo spettacolo è prodotto da La Piccionaia con il Teatro Stabile del Veneto e il Teatro Metastasio di Prato, con la regia di Lorenzo Maragoni, campione italiano di Poetry slam 2021 di recente alla ribalta per la sua performance poetica ad Italia's got talent!

“Tutta la vita” è un lavoro che va alla scoperta delle nostre paure, risvegliando la parte più fragile e conservatrice di noi che ha una lista solida di ragioni buone per chiedersi se “ormai è troppo tardi”; “ho investito troppo”; “non saprei cos’altro fare”; “da dove ricomincio”. Una generazione che si interroga sulla propria esistenza.

“Possiamo dirci di essere qui – nel nostro lavoro, nella nostra relazione, nella nostra città, in questo supermercato bloccati improvvisamente davanti a uno scaffale nella scelta impossibile tra due zuppe surgelate identiche – come conseguenza delle nostre storie passate, delle biografie, di dove siamo nati, delle scelte che abbiamo fatto nelle nostre vite fino a questa sera (“siamo qui perché è successo questo”); ma possiamo percepirci anche come punto di partenza del resto della nostra vita.

E per passare dalla prima alla seconda modalità esistenziale, è necessario fare la cosa che come esseri umani siamo meno organizzati per fare: cambiare”.

“Tutta la vita” è il primo spettacolo di una trilogia di lavori che avrà come tema tre domande impossibili: in questo spettacolo il centro è Come si vive con sé stessi nei prossimi due sarà Come si vive con gli altri e Che senso ha una vita con la morte alla fine. Sono domande quasi scomparse dal tempo presente. Crediamo che il teatro abbia la possibilità di riportarle al centro: alla rilevanza, e alla conversazione.

Abbiamo il diritto e il dovere di negare la percezione di poter vivere tante vite, di dirci che questa ormai è andata così, ma nella prossima faremo tutto in modo diverso. La vita è una, ed è sempre tutta alle nostre spalle: è sempre tutta davanti a noi.

Dove

Teatro Ferrari

Via Palladio, 1 – 35012 Camposampiero | telefono 366 6502085 | info@teatroferrari.it

https://www.teatroferrari.it/

Biglietti

intero 12 euro; ridotto per gli under 20 7 euro

Biglietteria al botteghino: in Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Prenotazioni e prevendite on-line su https://www.teatroferrari.it/

Punto prevendita a Camposampiero

Libreria Costeniero via Mogno 44 - tel 049 7381127

Informazioni per il pubblico e prenotazioni

telefono 366 6502085

mail info@teatroferrari.it

Info web

https://www.piccionaia.org/evento/tutta-la-vita-camposampiero/

