“Tutta la vita – studio”, spettacolo al teatro Verdi

Una persona può passare la sua vita a fare lo stesso lavoro, stare nella stessa relazione, vivere nella stessa città, senza mai farsi domande. Poi a un certo punto fa come un passo indietro, o di lato, si guarda da fuori e si chiede: perché sono qui?

Tutta la vita è il primo spettacolo di una trilogia di lavori che avrà come tema tre domande impossibili: in questo spettacolo il centro è “come si vive con sé stessi”, nei prossimi due sarà “come si vive con gli altri” e “che senso ha una vita con la morte alla fine”. Sono domande quasi scomparse dal tempo presente. Crediamo che il teatro abbia la possibilità di riportarle al centro: alla rilevanza, e alla conversazione. Abbiamo il diritto e il dovere di negare la percezione di poter vivere tante vite, di dirci che questa ormai è andata così, ma nella prossima faremo tutto in modo diverso. La vita è una, ed è sempre tutta alle nostre spalle: è sempre tutta davanti a noi.

Dove e quando

31 agosto ore 19

1 settembre ore 19

Tutta la vita – studio

Padova / Teatro Verdi

La Piccionaia - Centro di produzione teatrale, Teatro Stabile del Veneto, Fondazione Teatro Metastasio

uno spettacolo ideato da: Amor Vacui

scrittura condivisa: Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Michele Ruol

ideazione e regia: Lorenzo Maragoni

con: Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo

organizzazione: Leila Rezzoli

Biglietti

Abbonamneti spettacoli Studio

3 ingressi 10 euro

Vendita biglietti

presso la biglietteria e sul nostro sito teatrostabileveneto.it

I biglietti per gli spettacoli in scena al Teatro Verdi possono essere acquistati anche con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Altre informazioni

Ti ricordiamo che le sale del Teatro Stabile del Veneto seguono le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.59 del 13 Lug 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

igienizzarsi le mani

Intero Universitari a Teatro Posto unico 5 3

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/tutta-la-vita-studio/