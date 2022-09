38esima edizione di “Tuttinfiera” alla Fiera di Padova 2022

Le passioni tornano protagoniste alla Fiera di Padova con Tuttinfiera 2022, 38esima edizione dello storico appuntamento autunnale con il tempo libero, decretato evento di rilevanza nazionale dalla Regione Veneto.

Tre giorni, sette padiglioni

Da domenica 30 ottobre al festivo 1 novembre il “ponte” di tre giorni dedicati allo svago, agli hobby, allo sport, porterà tantissime curiosità nei 7 padiglioni predisposti dalla segreteria organizzativa Nef - Nord Est Fair. La voglia di recuperare la normalità dopo due anni difficili, si traduce nella crescita del numero di espositori (dai 350 ai circa 400) e nelle proposte dei macro settori: American Dream (padiglione 8), Elettronica (pad. 7), Avviamento allo sport (pad. 7), Praga festival e Villaggio Kozel (galleria 78), Modellismo & Giocolandia (pad.3), Disco & Fumetto (pad.4), Portobello Vintage Market e Shopping & Artigianato (pad.5), Padova Benessere (pad.15), più l’area esterna dedicata allo Street Food. Quindi musica, ballo, discipline sportive, concorsi di moto – Burlesque - Pin Up, collezionismo di auto- treni-navi- aereo modelli, Lego e giochi da tavolo, collezionismo di fumetti, video e dischi, mercatino del piccolo antiquariato e del Vintage, elettronica amatoriale, proposte dell’artigianato per la casa e la persona, associazionismo. Si terranno giochi, dimostrazioni pratiche di attività sportive e di rilassamento a cui il pubblico potrà partecipare.

Padova Benessere

Tra le novità 2022 c’è Padova Benessere, padiglione interamente dedicato alla cura del corpo e dello spirito, con trattamenti e prodotti per il benessere portati da 120 espositori: cosmesi e alimentazione naturale, bio eco casa, formazione di naturopati – massaggiatori - operatori olistici, ma anche area Yoga, turismo Wellness, terme, bonsai.

Musica

Nuovo anche l’evento Praga Festival, Prima rassegna di musica, spettacoli, con artisti nazionali e internazionali di più generi (dalla techno ai brani di Vasco, dal rap agli anni ’90) e Street Food con animazioni in galleria 78 e nel piazzale antistante, attivo a partire dalle ore 20 con ingresso riservato a 10 euro, ma ad accesso libero per i visitatori di Tuttinfiera che resteranno in Fiera dopo la chiusura delle 19. Durante il giorno la stessa area sarà occupata dal Villaggio Kozel con musica e intrattenimento di Radio Peter Pan.

Info utili

Orari Tuttinfiera: tutti i giorni 9-19, con biglietto a 12 euro gli interi e 8 i ridotti. Solo fino al 29 ottobre su https://tuttinfiera.it/ il biglietto costerà 10 euro.

Tre gli ingressi in Fiera: dai padiglioni 15, 7 e 8 (parcheggio posteriore APS a pagamento).

Info web

