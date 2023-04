“TuTTinSCeNa” al Centro culturale Aldo Rossi a Borgoricco con “Addio al nubilato”

A distanza di 6 mesi dal successo di LIVEact, la compagnia teatrale di Padova Camerini con Vista APS torna a proporre una nuova, entusiasmante rassegna di teatro, questa volta di genere comico-brillante.

«Dopo il bel successo della rassegna LIVEact, realizzata sempre presso il Centro Culturale Aldo Rossi, in collaborazione con il Comune di Borgoricco, torniamo ora a proporre TuTTinSCeNa, un nuovo percorso dedicato a spettacoli comico-brillanti, al teatro che fa sorridere o ridere dei vari casi della vita. – commenta Lisa Marton, Presidente della compagnia Camerini con Vista – Una proposta di qualità davvero adatta a tutti».

«Ritorna il buon teatro all'Aldo Rossi visto il successo della precedente edizione. – aggiunge Maria Chiara Franchin, Vice sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Borgoricco – Grazie alla collaborazione con la compagnia Camerini in vista si apre una stagione che ha l'intento di promuovere del buon teatro per gli appassionati, ma anche per avvicinare le giovani generazioni a uno dei linguaggi artistici che più di ogni altro riesce esprimere emozioni e regalarci momenti di relax e benessere».

Quattro gli appuntamenti previsti presso il teatro del Centro Culturale Aldo Rossi di Borgoricco.

Si inizia sabato 15 aprile con “Addio al nubilato”, una commedia di Francesco Apolloni con la regia di Raffaella Bergamin, messo in scena dalla compagnia “Piccola Scena Arte e Spettacolo” di San Martino di Lupari (PD). Questa la trama, in sintesi. Alcune donne si incontrano ad una festa di addio al nubilato: una ricca pittrice, un’attrice dal passato inquieto, una salutista alla ricerca di dimensioni alternative, una ninfomane. Tra un bicchiere e l’altro, tra una chiacchiera e l’altra, tra colpi di scena e scoppi di comicità, emergono aspetti delle loro vite, non senza risvolti piccanti e situazioni toccanti.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 22 aprile, data in cui la compagnia Camerini con Vista metterà in scena “Il dramma di un attore”, un monologo di Lisa Marton, interpretato da Francesco Garasto con la regia di Tomaso Carraro: un attore sfoga le proprie frustrazioni durante un’esilarante seduta psicanalitica. A seguire, nella stessa serata, anche la commedia “La verità di Freud”, scritta da Stefania De Ruvo e con la regia di Vittorio Attene. Questa rappresentazione vede Nadia, la protagonista, scissa in due personalità, due lati estremi della sua mente che spingono in direzioni opposte: piacere e dovere, passioni e sensi di colpa, emozioni e razionalità. E quando viene meno la mediazione tra questi opposti scoppia una lotta senza quartiere: chi vincerà?

Sabato 29 aprile, dunque, sarà la volta della Compagnia Teatro Fuori Rotta di Padova che presenterà “La strana coppia”, commedia di Neil Simon con la regia di Gioele Peccenini. Questo grande classico racconta la vita da scapolo di Oscar. Disordinato e approssimativo, vive da solo in un appartamento trasandato, finché non giunge a sconvolgere la sua routine l’amico Felix, preciso in modo maniacale, ossessionato dall’ordine e dalla pulizia, pieno di allergie e di tic, e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio matrimonio. Ma la convivenza non sarà facile…

La rassegna si chiuderà sabato 6 maggio con “Il matrimonio era ieri”, commedia di Giuseppe Della Misericordia con la regia di Enrico Matrella messa in scena dalla Compagnia Micromega di Verona. Tutto parte da un caso della vita. Il protagonista, Stefano, rimane bloccato in aeroporto e arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. È pronto ad affrontare la rabbia della sposa, ma fa una scoperta sconvolgente … Una satira esilarante, cinica, veloce, nella quale tutti i luoghi comuni sul matrimonio e sull’amore sono ribaltati.

Ingresso

Centro Culturale Aldo Rossi - Viale Europa 12, Borgoricco (PD)

Inizio spettacoli ore 21 - Biglietto: 8 euro intero - 6 euro ridotto

Per informazioni e prenotazioni: https://www.facebook.com/CameriniConVista/

https://www.cameriniconvista.it/?fbclid=IwAR38Z5CeSG-VtgHrc-Nold1yKGih_S7Z-Jk6MfFRx3ZmiJJNqlY4vTlS3zg#/tutti-in-scena

Cell. 347 9436003

Camerini con Vista

Abbiamo fondato la nostra compagnia a Padova nel 2009, uniti dall’amore comune per il teatro. Nel corso degli anni abbiamo allestito e portato in scena svariati spettacoli, sia brillanti sia drammatici, con la guida dei registi Antonello Aresti, Vittorio Attene e Paolo Franciosi o curando noi stessi la regia. Ci siamo dedicati anche alla composizione di opere teatrali, con alcune delle quali siamo giunti in finale in tre diverse edizioni del concorso Monologando di Padova. Nel 2022 abbiamo portato al debutto La verità di Freud di Stefania De Ruvo, per la regia di Vittorio Attene, commedia brillante in perfetto stile Woody Allen. Attualmente sono in lavorazione la spassosa commedia Amleto in salsa piccante di Aldo Nicolaj, diretta da Tomaso Carraro, e l’opera drammatica From Medea di Grazia Verasani, con la regia di Alice Pagotto. Il nostro gruppo, composto da una quindicina di membri fra attori, registi, tecnici e vari collaboratori, è affiliato all'Associazione Acli Arte e Spettacolo Padova. Con l’obiettivo di crescere e migliorarci continuamente, partecipiamo a stage di specializzazione e ricerca con gruppi teatrali professionistici; con le nostre produzioni, prendiamo parte a rassegne e collaboriamo con altre associazioni ed enti locali per progetti teatrali; organizziamo rassegne noi stessi allo scopo di diffondere e sviluppare quella meravigliosa forma di espressione e di arte che è il teatro. Presso il Centro Culturale Aldo Rossi, in collaborazione con il Comune di Borgoricco, abbiamo presentato nell’autunno 2022 LIVEact, rassegna di teatro off e oggi curiamo anche visite animate al Museo della Centuriazione Romana.

Foto articolo da comunicato stampa