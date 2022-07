"Amore e Rivoluzione", gli Eugenio in Via Di Gioia al Parco della Musica

Quella di "Amore e Rivoluzione", quarto e ultimo disco della band indie folk-pop-rock torinese Eugenio in Via Di Gioia, uscito lo scorso 20 maggio per Virgin-Universal, racconta con il consueto fare poetico, scanzonato e metaforico una storia incredibile, ma che riguarda tutti. Amore e Rivoluzione parla della follia della nostra società, che per dirlo parafrasando Ray Bradbury, sta tentando di costruirsi delle ali mentre precipita da una scogliera. Il consumismo, l'inquinamento, lo sfruttamento e la distruzione del patto intergenerazionale, sono solo alcuni degli argomenti trattati dagli Eugenio solo nella prima delle dodici tracce del disco, "Quarta rivoluzione industriale", argomenti amalgamati in un'immagine di felicità fittizia, di luccichìo effimero. La narrazione di una vita perfetta dietro cui si nascondono incertezze e paure, e la consapevolezza di un'imminente catastrofe.

Però, al di là delle ragiche consapevolezze, gli Eugenio in Via Di Gioia, formati da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo di Gioia e Lorenzo Federici, scelgono il taglio allegro e brillante che li ha resi famosi. A completare le tracce un assortimento di featuring di tutto rispetto, da Elio al Piccolo Coro dell'Antoniano a Francesca Michielin.

Per il tour Amore e Rivoluzione degli Eugenio in Via Di Gioia, la data del Parco della Musica è la terza di un tour che per ora conta nove date, e giunge a tre anni di distanza dalla loro ultima esibizione padovana.

In breve

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Venerdì 7 luglio 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21.

Biglietti in cassa 25 euro

Info web

https://www.facebook.com/events/4541852005921079

Foto articolo da comunicato stampa