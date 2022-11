"Un caloroso arrivederci ", ultima apertura stagionale al Parco Frassanelle

Per chiudere in bellezza la stagione ed augurarvi un buon fine anno, Francesca Papafava vi incontrerà in due momenti della giornata, alle 11.30 ed alle 14.30, per condividere con voi cenni storici su Parco Frassanelle, aneddoti di vita vissuta, e considerazioni generali sulla gestione di un patrimonio storico artistico e naturalistico. La chiacchierata avverrà sulle aie della gastaldia al sole caldo dell’autunno e durerà circa 3/4 d’ora più tutto il tempo che vorrete per le vostre domande.

VISITA AL PARCO

(dalle 10 alle 18) – non serve la prenotazione

VISITA ALLE GROTTE

( dalle 10.30 alle 17) – non serve la prenotazione

Punto ristoro attivo per tutto l’arco della giornata (non serve la prenotazione). Stand gastronomico ricco di prodotti freschi:

Panini con la porchetta e culatello

taglieri di salumi e formaggi

bibite, caffè, tè, vin brulè e .. crostate, dolci

Cono di pop corn in omaggio con il biglietto di ingresso!

CIOCCOLATA CALDA CON PANNA MONTATA!

PER MAGGIORI INFO: