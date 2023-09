"L'ultimo baluardo", festival di teatro e circo contemporaneo

II edizione del festival di teatro di strada e circo contemporaneo “L'Ultimo Baluardo”: 23 - 24 settembre e 7 - 8 ottobre 2023. L’associazione Carichi Sospesi presenta la seconda edizione del festival di teatro di strada e circo contemporaneo che incanterà il pubblico sotto le spettacolari mura di Padova. Infatti, grazie al contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee”, artisti provenienti da tutta Italia si troveranno ad animare le mura Cinquecentesche di questa affascinante città, rendendole palcoscenico per spettacoli indimenticabili.

Inoltre, prima degli spettacoli è prevista una passeggiata esplorativa per ammirare il Baluardo Moro II, a cura del Comitato Mura di Padova e dagli atleti della palestra Blukippe. Sarà possibile scoprire la bellezza di questo luogo caratteristico di Padova, in una passeggiata notturna, a partire dalle 20.40, con ritrovo all’ingresso del festival. E a seguire, quattro serate che trasporteranno gli spettatori in un universo di emozioni e sorprese; un’opportunità per lasciare l’immaginazione libera di volare e regalare dei momenti indimenticabili da condividere con amici e famiglia. Il pubblico rimarrà incantato dalla varietà degli spettacoli presentati: clownerie, giocoleria, equilibrismo e salti acrobatici, pupazzi e musica dal vivo.

23 settembre: Gambeinspalla - "Il sogno" Bubble&Clown Show. Un carretto d’altri tempi, uno strano attore, mimo e clown, mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore "antico", confuso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità. Questo meraviglioso spettacolo regalato dalle infinite bolle di sapone, piccole e grandi, dai mille riflessi colorati e piene di fumo... lascerà il pubblico con il naso all’insù!

24 settembre: Carpa diem - "Dolce e salato". L’incredibile esibizione di Tullio e Vroni: circo-teatro con palo cinese, bici acrobatica, monociclo e clown! Mentre lui legge a testa in giù sospeso a un palo, lei va in bicicletta pedalando con due mani e guidando con i piedi: un duo che incanta il pubblico con semplicità e talento!

7 ottobre: Andrea Farnetani “Gustavo La Vita”. Gira con un carretto, un grande sacco sulle spalle, una chitarra e un cane e presenterà al pubblico l’incanto di clownerie, giocoleria, equilibrismo, pupazzi e musica dal vivo! La voce di Valeria di Felice sarà infatti colonna sonora dello spettacolo!

8 ottobre: Duoflosh - "Di Palo In Frasca". Nick e Frank, due circensi protagonisti di una illogica competizione/collaborazione continua basata sull’assurdo, sorprenderanno gli spettatori con salti acrobatici, evoluzioni intorno a Palo Cinese e Tavolo Acrobatico!

Ingresso unico 3 euro per singola serata. Sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso direttamente in loco le sere di spettacolo.