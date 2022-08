Ultrarjam Choir in concerto a Cittadella il 17 settembre 2022. Evento Benefico. L’intero incasso della serata sarà donato alle associazioni “Insieme per Mano” e “Altre Parole” per l’organizzazione di due giornate di prevenzione del tumore al seno.

Patrocinato dal Comune di Cittadella.

Web: https://www.ultrajam.it/biglietteria.html