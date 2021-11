“Umane belve” e animali di Anna Pellanda, presentazione del libro all'Istituto Barbarigo

Martedì 16 novembre, ore 20.45, all'Istituto Barbarigo, via del Seminario 5 a Padova, in programma la presentazione del libro “Umane belve” e animali di Anna Pellanda.

Accesso secondo le normative anti Covid-19 e con Green Pass

Il libro

La prima parte di questo saggio considera cosa accomuna uomini e animali e individua nella sofferenza, nel linguaggio musicale, nel desiderio di vivere, gli elementi portanti di questa condivisione. La seconda parte esamina cosa oppone uomini ad animali e indica nella ricerca del profitto economico, nella domanda di carne dei consumatori e nel binomio crudeltà/ignoranza le fonti delle immense sofferenze inflitte agli animali. Alla fine un breve vademecum risponde alle domande più frequenti rivolte a vegetariani e vegani.

L’autrice

Anna Pellanda è nata a Venezia e ha studiato all’Università di Padova (laurea in Filosofia), alla Johns Hopkins University (diploma in Advanced International Studies), alla London School of Economics (master in Economia). È professore ordinario fuori ruolo di Economia politica e di Economics of the Arts. Attualmente è professore a contratto di Economia Industriale nella Scuola per le Professioni Legali dell’Università di Padova. Ha insegnato in varie Università e ha scritto monografie, testi didattici e molti saggi per riviste scientifiche italiane e straniere. È anche pittrice di ritratti a tempera su legno.

