A Padova il festival "Un cielo pieno di bolle"

Il 3 e 4 settembre 2022 nella splendida cornice dei Giardini dell’Arena di Padova, l'associazione di promozione sociale Kervan con il sostegno di Fusmart e Mame e la collaborazione di TNO- La Tana del Nerd Official organizza l’evento Benefico:

“UN CIELO PIENO DI BOLLE 2022” IV Edizione

Primo Festival Nazionale dedicato all'arte delle bolle di Sapone. A Padova si radunano artisti e buskers provenienti da tutta la penisola per regalare a tutti una giornata di divertimento e magia. L'ingrediente segreto è il più semplice del mondo: la passione!

L'evento si è reso possibile grazie alla sinergia di associazioni da sempre presenti nel territorio per aiutare e sostenere minori in situazione di disagio attraverso il circo sociale ed educativo, l'arte di strada e l'educativa di strada. Questo è il Festival Patavino per le famiglie! Sponsor ufficiale il liquido Buonebolle di Robert Visco e il libro "Rime Insaponate" di Alekos il poeta delle bolle.

