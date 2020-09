Un concerto per festeggiare gli 800 anni di Cittadella al teatro Sociale

Un concerto per festeggiare gli 800 anni di Cittadella. Questo quanto in programma per sabato 3 ottobre alle 20.45 in Teatro Sociale grazie alla collaborazione con Artemus di San Giorgio in Bosco, un'associazione che da anni sostiene una ben radicata tradizione di insegnamento musicale offrendo nuovi spunti e motivazioni.

Il quartetto

Ad esibirsi il quartetto chitarristico di Padova composto da Alessandro Marchiori, Fabio Corsi, Anna Favaro, Ella Bernadette Nagy che, per l'occasione, realizzeranno musica di prima esecuzione assoluta.

Presenti anche i figuranti dell'Associazione Rosa Antico.

Il supporto del Xomune

1.000 euro il contributo concesso dall'Amministrazione all'associazione Artemus per il concerto che si inserisce all'interno del calendario di eventi predisposto per celebrare l'importante compleanno di Cittadella.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

