All'orto botanico lo spettacolo "Un pianeta ci vuole...c'è nessuno?"

Uno spettacolo teatrale a cura di Mulino ad Arte, con Daniele Ronco e Ugo Dighero, per riflettere sulla sostenibilità ambientale. Anche attraverso piccoli gesti possono cominciare grandi rivoluzioni. Il muratore Pino, con la sua ingenua ironia, si interroga sulle proprie scelte in tema di sostenibilità ambientale quando arriva Kesedaran, un misterioso personaggio venuto dal futuro per salvare la Terra prima che sia troppo tardi.

L'evento si tiene in Auditorium. Ingresso gratuito, su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: www.ortobotanicopd.it/un-pianeta-ci-vuole.