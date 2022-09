Presentazione del libro "Una melodia per l'aere luminoso"

Sabato 24 Settembre 2022 Marianne Gubri presenterà il suo libro, edito da OM, "Una Melodia per l'Aere Luminoso": un viaggio spirituale la cui guida sarà Dante, il Vate Sommo, per condurci, attraverso la musica, in un percorso di guarigione animato dalla Sapienza dei secoli passati. Un duplice evento al Sigillo: infatti, Marianne, musicista, si esibirà durante la presentazione in un concerto d'arpa le cui note accompagneranno le letture.

Gli ingressi sono limitati a 15 posti, per le prenotazioni scrivere a libreriaesotericailsigillo@gmail.com.