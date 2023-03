Un successo, nuova data di “Senza skei” con Carlo & Giorgio al Piccolo Teatro

Torna anche nel 2023, al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana), la rassegna di prosa “Una poltrona per due”, giunta alla sua XXII edizione, organizzata con il patrocinio del comune di Padova. Anche quest'anno ci sarà la possibilità di abbonarsi ai sei spettacoli in cartellone. Sono previsti inoltre tre eventi speciali, fuori abbonamento, con Paolo Cevoli, Carlo & Giorgio ed un terzo artista ancora “segreto”.

CARLO & GIORGIO “SENZA SKEI” (DUE SERATE) venerdì 10 marzo ore 21.15

sabato 11 marzo ore 21.15 con Carlo & Giorgio – spettacolo di Carlo D’Alpaos, Giorgio Pustetto e Cristina Pustetto CARLO & GIORGIO RADDOPPIANO! SECONDA DATA SABATO 11 MARZO. Sdrammatizzare i tempi difficili che corrono. I due attori riflettono (e fanno riflettere) su quanto i Veneti siano cambiati. Biglietti: Interi euro 18

Ridotti (over 65 e studenti max 26 anni) euro 17

Associati (e bimbi 4/12 anni) euro 16 Clicca qui sotto per accedere alla prevendita online o sapere dove poter acquistare il biglietto nelle punti vendita dedicati. Carlo & Giorgio tornano sui palcoscenici del Veneto. E lo fanno in una veste rinnovata, segno dei tempi che sono mutati. Il loro nuovo spettacolo si chiama “Senza Skei” e nasce dalla fortunata striscia televisiva andata in onda da novembre 2021 a maggio 2022 su Antenna 3. Lo spettacolo affronta, tra riflessioni e risate, vari aspetti di questa epoca inquieta che ha messo a dura prova molti di noi, anche dal punto di vista economico. Una sorta di tutorial per resistere in un mondo completamente stravolto. Ecco allora commercianti e professionisti, avvocati, piccoli imprenditori, che si ritrovano ad essere i nuovi poveri di oggi, in coda alle mense Caritas. Bar, negozi e piccole attività che chiudono, le nostre piazze senza più i negozi tradizionali e i residenti. La nostra quotidianità costretta ad adattarsi al digitale, perfino nelle parrocchie, ormai costrette ad inseguire le nuove tendenze e ricercare più follower che fedeli. E ancora, i costi della macchina che sono diventati troppo alti e siamo costretti al trauma di risalire in autobus, o come il rapporto con la nostra banca si inverte al punto tale da sentirci noi rapinati. E poi come questa pressione si ripercuote nei rapporti sociali: siamo esasperati dall’odio verso i nostri condomini, la coda alle poste e al supermercato e? intollerante e aggressiva come una sfida da Formula 1… Sono i paradossi esistenziali rivisti con l’ironia e l’autoironia che da quasi 30 anni contraddistinguono l’impronta artistica di Carlo & Giorgio. Come d’abitudine, quando i due attori veneziani sono sul palcoscenico si ride e si riflette al tempo stesso. “Senza Skei” affronta questi aspetti con un allestimento scenico essenziale: una ambientazione astratta perché le situazioni si susseguono e si trasformano una nell’altra. Ma ciò che volutamente domina e? il colore: dagli abiti ai pochi oggetti di scena, ai giochi di luce, tutto punta a trasmettere una sferzata di vivacità, un antidoto, come sempre può essere il sorriso, alla pesantezza che ci ha accompagnato in questi ultimi anni. Ed è proprio assecondando il barometro degli umori del loro pubblico che Carlo & Giorgio negli ultimi anni hanno modificato il loro repertorio, scrivendo e interpretando spettacoli imperniati sulle contraddizioni dei tempi moderni, sulla fatica di stare al passo con le innovazioni tecnologiche, sulla spersonalizzazione nei posti di lavoro, sui rapporti interpersonali che hanno perso spontaneità e genuinità, anche in una città come Venezia dove un tempo ci si conosceva tutti.