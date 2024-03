"Unboxing - s3sso, amore e anche no"

Una sessuologa, un poeta, una scatola. E il pubblico che ha biglietti di tre colori diversi: rosso per le domande sul sesso, giallo per quelle sull’amore, azzurro per quelle sull’anche no: ovvero tutto il resto. Unboxing è un’ora e mezza di domande anonime e di risposte condivise, di divulgazione e intrattenimento, di approfondimento e poesia.

Psicologa Cruda, sessuologa, psicologa e divulgatrice da 100k follower su instagram e su TikTok, e Lorenzo Maragoni, attore e campione del mondo di poetry slam, risponderanno in forma divulgativa, nello stile informale, familiare e al tempo stesso scientificamente accurato che contraddistingue Psicologa Cruda, e in forma artistica, nello stile ironico tra poetry slam e stand up comedy di Lorenzo Maragoni.

Psicologa Cruda è una psicologa e sessuologa di Roma, che si occupa di divulgazione attraverso diversi canali social ed eventi dal vivo da quasi due anni, collaborando con Università Italiane e Statunitensi, nelle quali insegna corsi su psicologia, media e gender. Le tematiche principali della sua divulgazione riguardano le relazioni e la sessualità, entrambe approfondite sia all’interno del rapporto con sé che con Partner(s).

Lorenzo Maragoni è attore, autore e poeta. Dal 2018 fa parte del circuito italiano di poetry slam, di cui nel 2021 è campione nazionale italiano. Nel 2022 partecipa al programma tv Italia’s Got talent e, rappresentando l’Italia al campionato del mondo di Parigi, diventa campione del Mondo di Poetry Slam. Nel 2023 esce il suo primo libro, Poesie però non troppo, per la casa editrice Interno Poesia.

Ingresso libero senza prenotazione. L'iniziativa è parte della rassegna "AVVICINAMENTI APPASSIONATI", a cura di Studi Linguistici e Letterari - Disll Unipd e del Dipartimento di Psicologia Generale dell' Università degli Studi di Padova , nell'ambito dello sviluppo di attività di Terza Missione dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova.