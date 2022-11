"Diamo cittadinanza ai diritti". La proposta educativa Unicef di Padova per l'insegnamento dell'educazione civica

Per ricordare il 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti dell’’Infanzia e adolescenza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, il Comitato Provinciale Unicef ha organizzato il convegno il 23 novembre “Diamo Cittadinanza ai Diritti. La proposta dell’Unicef per l’insegnamento dell’Educazione Civica”, al fine di presentare percorsi educativi e rendere la scuola” amica” delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Le relazioni saranno presentate da docenti dell’Università di Padova e altresì presentate le progettualità e le attività dell’Unicef in ambito educativo.