Unincontro ai giardini dell’Arena, la Rettrice dà il benvenuto alle matricole

Giovedì 5 ottobre alle ore 18 ai Giardini dell'Arena di Padova, la rettrice Daniela Mapelli dà il benvenuto a studentesse e studenti che dopo il diploma hanno scelto l’Ateneo di Padova per i propri studi universitari. L’appuntamento, aperto dai saluti della rettrice e del sindaco Sergio Giordani, racconta le esperienze di studio, ricerca e vita di alcuni protagonisti della nostra comunità accademica attraverso la loro testimonianza. A condurre l’incontro Pietro Osti e Veronica Costa: dialogando con gli ospiti sul palco e con i presenti in platea alternano l’italiano e la lingua inglese per coinvolgere in un unico e vivace racconto la comunità studentesca invitata, sia essa italiana che internazionale.

Sono presenti all’incontro Marco Giordani, esperto in telecomunicazioni del futuro, dalle auto a guida autonoma alle potenzialità della rete 6G. È ricercatore nel Dipartimento di Ingegneria dell'informazione dell'Università di Padova e insegna nel corso di laurea triennale in Ingegneria delle telecomunicazioni, internet e multimedia; Lucia Zanetti, dottoranda in Scienze chimiche, si occupa di temi cruciali per i prossimi decenni quali l'energia sostenibile e l'economia circolare. Attualmente lavora sulla produzione di idrogeno a partire dai fanghi di depurazione, in collaborazione con l'azienda HBI. Ha vinto alcuni contest di divulgazione scientifica e nel tempo libero si occupa di volontariato in ambito educativo e ad attività di partecipazione politica nella città di Padova; Alexandrina Mihai, studentessa-atleta dell'Università di Padova nell'ambito del progetto di doppia carriera dell'Ateneo, frequenta il corso di laurea in di Scienze e tecniche psicologiche ed è anche una marciatrice. Quattro volte campionessa Italiana, oro a squadre in Coppa Europa, vice campionessa Europea U23, Alexandrina è stata l'unica sportiva Unipd alle Universiadi di quest'anno in Cina.

A seguire è in programma lo spettacolo di stand-up comedy “Mary Poppins e i doni della morte” di Yoko Yamada. Yoko ha partecipato a “Stand up Comedy” e “Stand up Comedy Rehab” su Comedy Central. Nel 2023, ha accompagnato Alessandro Cattelan nella tournée teatrale “Salutava Sempre” che l’ha vista aprire ogni serata dello spettacolo con un suo monologo ed è stata finalista dell’edizione 2023 di Italia’s Got Talent.

La partecipazione a Unincontro è solo su invito riservato alle matricole Unipd.

Dopo Unincontro , dalle 19.30 alle 22.30 circa, sempre ai Giardini dell'Arena di corso Giuseppe Garibaldi a Padova viene ospitata The Academy Night. Freshers & Students Welcome Party, serata con dj set dedicata a tutte le studentesse e a tutti gli studenti Unipd. Dopo l’estate, torna l'evento musicale dedicato a studentesse e studenti Unipd, The Academy Night. Freshers & Students Welcome Party, per accompagnare con una festa l'inizio delle lezioni dell'anno accademico 2023/24. L'evento viene ospitato ai Giardini dell'Arena di Padova: ad animare la serata, accanto al Chiosco Airone 2, il dj set “back to back” di musica vintage dei The Mojos. E chi studia a Unipd può approfittare dell'aperitivo a prezzo scontato del 10% in tutti i chioschi dei Giardini. Inoltre, esclusivamente al Chiosco Airone 2 (con accesso da via Porciglia), viene offerto un aperitivo alle studentesse e agli studenti dell'Ateneo di Padova che si sono guadagnati un 30 e lode tra maggio e settembre 2023, fino a un massimo di 500 persone. Per dimostrare il voto, basta portare un documento d’identità (o il badge Unipd) e mostrare da smartphone la schermata di Uniweb col voto registrato.

L’accesso a The Academy Night. Freshers & Students Welcome Party è gratuito e libero, fino al raggiungimento della capienza massima del luogo.

Informazioni presso l'infopoint “Faro Arena” presente nell'area fontane, con accesso da Corso del Popolo.

Info web

https://www.unipd.it/unincontro-2023

Foto articolo da comunicato stampa